12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

2019-11-12 22:47 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



南韓教練團一籌莫展。特派記者侯永全／攝影 分享 facebook

12強Live／陳鴻文再見三振 中華砲打韓國7:0奪複賽首勝

世界12強賽賽程

12強賽韓國以0:7遭到完封，馬上成韓媒報導的焦點，韓聯社稱之為「對台灣的另一次失敗震驚了韓國的棒球」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

韓國連續四場勝利首次失利，複賽總和為2勝1負，但多達數十家韓媒報導這場輸給中華隊球賽是「千葉慘事」。

韓聯社報導中指出，台灣方面也在全力爭取奧運會參賽資格，韓國必須排名高於台灣、澳洲才能獲得東京奧運會的入場券。但由於這場敗給台灣，韓國的東京奧運會亮起紅燈。

還報導說，在去年的雅加達亞運會中，韓國也曾敗給台灣，這是在最近的一次國際比賽中，韓國再度連兩場輸給台灣。而追溯上次，連續二次輸給台灣，是在2006年洲際盃(7:9)和多哈亞運會(2:4)。