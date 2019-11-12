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12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

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12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

2019-11-12 22:47聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

南韓教練團一籌莫展。特派記者侯永全／攝影
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世界12強賽賽程

12強賽韓國以0:7遭到完封，馬上成韓媒報導的焦點，韓聯社稱之為「對台灣的另一次失敗震驚了韓國的棒球」。

韓國連續四場勝利首次失利，複賽總和為2勝1負，但多達數十家韓媒報導這場輸給中華隊球賽是「千葉慘事」。

韓聯社報導中指出，台灣方面也在全力爭取奧運會參賽資格，韓國必須排名高於台灣、澳洲才能獲得東京奧運會的入場券。但由於這場敗給台灣，韓國的東京奧運會亮起紅燈。

還報導說，在去年的雅加達亞運會中，韓國也曾敗給台灣，這是在最近的一次國際比賽中，韓國再度連兩場輸給台灣。而追溯上次，連續二次輸給台灣，是在2006年洲際盃(7:9)和多哈亞運會(2:4)。

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