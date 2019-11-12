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12強／巨人不進擊 聖鬥士誠也連3戰開轟撐場

2019-11-12 07:00福耳

世界12強棒球賽，日本在打完台灣的3場預賽後帶著1勝回國，原本預計日本會憑著這股氣勢，在昨晚的比賽中輕鬆取勝，沒想到最後竟才靠著對手的保送，以1分之差驚險打敗澳洲。

這場比賽的先發是來自巨人的山口俊，巨人雖然爭奪日本一失利，但入選這次12強國家隊的本土球員人數仍多達7人，是日職12支球團中最多的(羅德及阪神為0人並列最少)，巨人軍在這項賽事的表現好壞，對日本爭冠有一定程度的影響。

開打前在沖繩進行的熱身賽，山口面對加拿大先發，結果只投2局就被打4支安打，另外還投出4次保送，狂丟6分吞敗，狀況令人擔憂。不過稻葉篤紀監督仍依照原定計劃讓他擔任首場預賽的先發投手。山口在預賽雖然只失1分，投出6次三振，但因為常常投到滿球數，導致用球數過多，使得他投4局就用了78球，另外也被打5支安打，投球內容其實還有改進空間，也因此山口在預賽結束後就先返回日本，到千葉先調整備戰，不過在昨晚的比賽，山口還是只投4局被打4安失2分後就退場，看起來投球狀態仍不穩定，真的會讓教練團不曉得要怎麼用他。

山口俊從熱身賽以來狀況一直不佳，對澳洲之戰只先發4局就失掉2分退場。 歐新社資料...
山口俊從熱身賽以來狀況一直不佳，對澳洲之戰只先發4局就失掉2分退場。 歐新社資料照片
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日本在預賽3場的打擊狀況也還在調整，第一場幾乎是靠著對手連續保送自爆才獲勝，第二場也只打出6支安打，直到最後一場火力才有復甦的感覺，包括山田哲人、吉田正尚、松田宣浩等打者的狀況都不佳，打擊率都不到2成。

巨人的坂本勇人及丸佳浩也是日本在預賽時先發裡的不動人選，兩人在之前的日本大賽打擊手感不佳，系列賽4場下來打擊率都只有0成77。進入到12強，坂本在首場比賽打開路先鋒第一棒，但4次打擊不只沒有安打還被三振2次，8局滿壘時甚至被換下場，第二場他的棒次被調到6棒，棒次調動發揮功效，在第二次打擊就打出安打，單場有兩安的表現，第三場也有1支安打，打擊狀況已有慢慢回溫的跡象；丸是在原本的主力先發秋山翔吾傷退後才遞補進來，日本大賽時打擊手感跟坂本一樣差的他，在12強預賽仍舊冷冰冰，跟日本大賽一樣直到最後一場比賽才擊出安打。

日本隊雖然在預賽大勝中華隊，但有好幾位打者的狀況也不太好，讓監督稻葉篤紀在調度上...
日本隊雖然在預賽大勝中華隊，但有好幾位打者的狀況也不太好，讓監督稻葉篤紀在調度上是相當傷腦筋。 歐新社資料照片
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昨晚的首場複賽，在自家面對實力較弱的澳洲，日本的打線竟然又上演預賽前兩場的熄火戲碼。這場比賽稻葉在先發打序上做了出乎意料的變動，將丸排在第一棒，且讓源田壯亮取代坂本先發守游擊，考慮到比賽是在羅德主場千葉海洋球場，同為洋聯的源田對這場地較為熟悉，就能理解為何要這樣調度，但坂本的攻擊還是比源田來得好，回到東京巨蛋後，坂本還是會重回先發，多休一些時間對坂本來說也是好事；而今年季賽完全沒打過第一棒的丸，在這場比賽又是3打數沒有安打，只有一次犧牲觸擊對球隊有貢獻，打擊率已經降到比日本大賽還低的0成71了。

在預賽中打擊表現最好的當屬鯉魚二人組菊池涼介及鈴木誠也。菊池場場都有安打，尤其是在首場隊友打擊都較低迷的狀態下，一個人就打出3安及2分打點，是該場比賽日本的獲勝關鍵，三場預賽下來打擊率高達5成；被知名漫畫家車田正美認證為職棒界聖鬥士的鈴木(誠也日文發音Seiya與知名漫畫聖鬥士星矢主角星矢的發音相同)，同樣也是三場都有安打，後兩場更是長打大爆發，連兩場開轟，預賽就打進9分打點，可說是一人就打下了兩場勝利。

日本隊右外野手鈴木誠也球棒發燙，連3戰都敲出全壘打，對澳洲這轟更是尤其重要。 歐...
日本隊右外野手鈴木誠也球棒發燙，連3戰都敲出全壘打，對澳洲這轟更是尤其重要。 歐新社資料照片
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鈴木在昨晚的複賽也扛下了日本的得分重任，在球隊落後2分的4局下半，轟出左外野陽春彈，不但讓球隊保有後續逆轉的機會，提升了隊友們的士氣，也成為日本國家代表隊史上首位連三場開轟的4棒打者，這次大賽已累積10分打點，日本總得分21分中有一半都是他打下來的。

日本在贏了澳洲後，複賽雖已有2勝在手，不過打擊狀況仍然十分令人擔心，要奪下本屆12強的冠軍，野手們得趕緊找回打擊手感，畢竟之後遇到的對手可要比澳洲強上一級，否則坂本及丸兩人又要再度與優勝無緣了。

世界棒球12強

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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