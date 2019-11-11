親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

陳菊以訟止謗吞「2連敗」 北院判張琍敏無罪

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

運動筆記紐約馬拉松-最美麗的意外2019田中馬初半馬完賽!
健行筆記【臺灣登山申請一站式網站教學】五個步驟，讓你輕鬆申請入山！古坑/雲嘉大尖山(小百岳)
NBA賽事精華- 暴龍 vs. 湖人 (11月11日)賽事精華- 老鷹 vs. 拓荒者 (11月11日)

12強／中華戰墨西哥 謝長廷揮舞國旗吶喊

2019-11-11 16:33中央社 千葉11日專電

晉級世界12強棒球賽複賽的中華隊在千葉ZOZO海洋球場出賽，駐日代表謝長廷、中華...
晉級世界12強棒球賽複賽的中華隊在千葉ZOZO海洋球場出賽，駐日代表謝長廷、中華職棒會長吳志揚（前右）與教育部體育署長高俊雄（前左）為台灣選手加油。 中央社
分享

世界12強複賽今天開打，中華隊首戰在日本千葉球場對墨西哥隊，駐日代表謝長廷、旅日僑胞、特地從台灣來的球迷和日本球迷一同為中華隊加油，有時揮舞小國旗吶喊。

謝長廷上午9時許從東京出發，一到千葉的ZOZO海洋球場外，就有拿著小國旗的台灣球迷要求與他拍照。中華民國棒球協會副理事長余政憲現身球場正門前，在媒體要求下，他與謝長廷拍照留念。

謝長廷在中華職棒會長吳志揚、教育部體育署長高俊雄的陪同下，先到貴賓室觀賞球賽開幕式，之後到觀眾席上觀看球賽，與熱情的中華隊球迷一起揮舞著中華民國國旗呼喊加油。有一位日本歐吉桑拿著手寫的紙板，上面寫著：「台灣加油，日台友好」，這位先生手拿小國旗努力擠過來跟謝長廷拍紀念照。

謝長廷和高俊雄等人特別到外野觀眾席與打鼓吹喇叭為中華隊加油的民眾互動，也跟著搖旗吶喊，熱情時從椅子上起身，跟著球迷一起站起來搖旗加油。

謝長廷對媒體表示，很高興中華隊能晉級12強棒球賽複賽來到日本比賽，原本今天有很多行程，但還是以為中華隊加油為優先。昨天他已指示駐日官員為中華隊送上加菜金和水果。

吳志揚站在球場館內12強球賽宣傳看板前受訪說，希望中華隊今天這一場贏，他比著身後看板上的字說：「我們能打到前6強已非常不簡單，我們就是希望打到最後（Finals），希望有機會讓大家振奮起來。」

他說：「球是圓的，我們有一定的實力在，日本是很穩定的強隊，我們有時在戰術戰略上沒有那麼純熟，但過去有好幾度交流用本土陣容也有擊敗日本武士隊的時候，中職聯隊也擊敗過，所以球是圓的，單場比賽時大家都不敢說。」

今天在球場的內野觀光席區加油的民眾有多位是長期支持中華職棒的日本球迷，像是45歲的高橋，還秀出Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」的美照卡，他和好友在場上披掛多條LamiGirls圖的大巾。

高橋受訪時說：「日前中華隊輸給日本隊，有點遺憾，但那場比賽安打打了很多，如果能得分，或許能贏。覺得差臨門一腳，如果能擊出全壘打，或許就贏了。但我不悲觀，希望中華隊今天能贏墨西哥隊。」

千葉市台灣宣傳部長今井彩香（Imai Sayaka）到內野觀眾席加油，穿著球衣的她說自己是 LamiGirls之一，被帶去見「大使」謝長廷時，她說：「我也是大使，是千葉市台灣宣傳的大使」，她後來和謝長廷、高俊雄等人合照。

中華隊今天在世界12強棒球賽複賽首戰對上墨西哥，全場出現3支零星安打沒得分，最終以0比2不敵墨西哥，中華隊明天將出戰南韓。

世界棒球12強棒協

相關新聞

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

2019-11-11 16:53

12強／貧打還是對方投手強？洪總：都可接受

2019-11-11 15:54

12強／中華對南韓非贏不可 洪一中宣布張奕先發

2019-11-11 14:57

12強／江少慶失投挨轟嘆可惜 再上場沒問題

2019-11-11 15:24

12強／對陌生投手積極進攻 王柏融連兩場安打

2019-11-11 15:13

12強／墨西哥投手不好打 胡金龍：攻大局不易

2019-11-11 15:25

12強／首次出賽就敲安 郭嚴文：盡量攻擊

2019-11-11 14:55

12強／連三場無失分 陳冠宇謙稱運氣好

2019-11-11 15:21

未積極跑壘非滔天大錯 錯的是不知問題在哪？

2019-11-11 07:00

12強／日本太乾燥 廖乙忠護手靠朱育賢

2019-11-11 11:28

12強／金廣鉉有望對中華 大聯盟球探高度關注

2019-11-11 09:37

影／12強江少慶自認狀況不錯 賽後談失投挨轟

2019-11-11 15:05

12強／中華隊被看衰 洪一中：我們不必喪志

2019-11-11 14:24

12強／江少慶好投惜吞敗 12日中韓戰成關鍵戰

2019-11-11 13:53

12強Live／打線遭封鎖 中華0：2惜敗墨西哥

2019-11-11 13:52

圖／12強墨西哥敲陽春砲 江少慶5.2局丟2分退場

2019-11-11 13:10

12強／南韓對中華搶勝 李承燁要球員小心風向

2019-11-11 12:42

12強／王勝偉看場地 提醒風向、光線、草皮

2019-11-11 11:40

12強／彭政閔猛看情蒐到深夜 中華隊6左打抗墨

2019-11-11 11:02

12強／回到受傷地 王柏融穿中華球衣心情不同

2019-11-11 10:47

影／談中華打線變陣 洪總：排左打對決墨西哥

2019-11-11 10:31

12強／日媒介紹中華隊 期待右投先發三本柱

2019-11-11 07:36

12強／傳張奕疲勞 胡智為、吳昇峰備戰抗韓

2019-11-11 00:12

12強／推江少慶對墨西哥 洪總：第一場很重要

2019-11-10 23:58

12強／先發或中繼？ 胡智為看教練安排

2019-11-10 18:59

12強／三教頭打過北京奧運 老回憶點燃戰火

2019-11-10 18:31

12強／墨西哥推光芒3A先發 中華隊小心

2019-11-10 18:07

12強／道奇好友變墨教頭 胡金龍久違重逢

2019-11-10 15:34

12強／穿中華隊球衣回主場 陳冠宇盼球迷來加油

2019-11-10 15:15

12強／壽星江少慶許願：中華隊贏球

2019-11-10 14:49

NBA／憶亞瑞納斯昔日壯舉 「鞋頭」塔克也甘拜下風

2019-11-10 14:30

12強／複賽對墨西哥 先發投手交給江少慶

2019-11-10 12:31

12強／在台灣主場未登板 吳昇峰小遺憾

2019-11-10 09:01

12強／還沒登板過 黃子鵬不擔心

2019-11-10 08:48

12強／中華隊DJ林凱威 秘密武器帶到東京

2019-11-10 08:45

12強／前2戰在千葉球場 陳冠宇供情報

2019-11-09 23:47

12強／複賽場場關鍵 江少慶「很可能」扛首戰

2019-11-09 23:45

12強／「中華隊加油」 30名球迷熱情接機

2019-11-09 19:51

12強／拚奧運門票盡力而為 洪總：會叮嚀跑壘

2019-11-09 15:51
看更多

熱門文章

12強Live／打線遭封鎖 中華0：2惜敗墨西哥

2019-11-11 13:52

12強／江少慶好投惜吞敗 12日中韓戰成關鍵戰

2019-11-11 13:53

NBA／詹皇大三元白做工 暴龍斷湖人7連勝

2019-11-11 13:07

12強／中華隊被看衰 洪一中：我們不必喪志

2019-11-11 14:24

12強／中華對南韓非贏不可 洪一中宣布張奕先發

2019-11-11 14:57

未積極跑壘非滔天大錯 錯的是不知問題在哪？

2019-11-11 07:00

NBA／熱火後衛又出包 威斯特遭禁賽10場

2019-11-11 08:03

12強／日媒介紹中華隊 期待右投先發三本柱

2019-11-11 07:36

12強／墨西哥推光芒3A先發 中華隊小心

2019-11-10 18:07

CBA／林書豪轟本季最高27分 率北京4連勝

2019-11-10 23:29

NBA／太陽全員火力釋放 飆138分大勝籃網

2019-11-11 12:14

福州羽賽／不敵球王 周天成連兩年居亞

2019-11-10 18:13

12強／彭政閔猛看情蒐到深夜 中華隊6左打抗墨

2019-11-11 11:02

12強／推江少慶對墨西哥 洪總：第一場很重要

2019-11-10 23:58

NBA／約柯奇又進致勝球 金塊延長賽擒灰狼

2019-11-11 09:39

12強／傳張奕疲勞 胡智為、吳昇峰備戰抗韓

2019-11-11 00:12

NBA／海瓦德骨折恐又動刀 史蒂文斯：抬起頭來

2019-11-11 00:43

NBA／喬治厭倦復健 術後首度與快艇團練

2019-11-10 18:02

12強／貧打還是對方投手強？洪總：都可接受

2019-11-11 15:54

12強／金廣鉉有望對中華 大聯盟球探高度關注

2019-11-11 09:37

NBA／湖人斷7連勝 詹皇：暴龍有冠軍DNA

2019-11-11 15:53

12強／江少慶失投挨轟嘆可惜 再上場沒問題

2019-11-11 15:24

12強／三教頭打過北京奧運 老回憶點燃戰火

2019-11-10 18:31

中職／披澳職巨人球衣開轟 張泰山助隊10：6勝味全

2019-11-10 21:05

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

ATP年終賽／首戰不敵汀恩 費德勒：不許再吞敗

2019-11-11 11:36

NBA／希臘怪物35分領軍 公鹿2分險勝雷霆

2019-11-11 11:15

NBA／調侃帕克退休儀式 波總：他只邀了100人

2019-11-11 12:41

MLB／連2年大灑幣？ 傳費城人鎖定柯爾

2019-11-11 11:44

福州羽賽／ 周天成屈居亞軍 小戴靠對手重登球后

2019-11-11 00:14

NBA／超人再起挑戰灌籃大賽？ 哈沃德：考慮過

2019-11-11 16:50

NBA／不知差點大三元 哈登：贏球最重要

2019-11-11 00:24

NBA／鵜鶘不放AD才辭官 強森嘆未能簽雷納德

2019-11-11 17:05

NBA／安戴托昆波談最初偶像 曾夢想成為貝頓

2019-11-11 14:54

12強／墨西哥投手不好打 胡金龍：攻大局不易

2019-11-11 15:25

泰拳／全國泰拳賽 陳禹希「越級打怪」奪冠

2019-11-10 21:45

12強／對陌生投手積極進攻 王柏融連兩場安打

2019-11-11 15:13

12強／先發或中繼？ 胡智為看教練安排

2019-11-10 18:59

12強／回到受傷地 王柏融穿中華球衣心情不同

2019-11-11 10:47

圖／12強墨西哥敲陽春砲 江少慶5.2局丟2分退場

2019-11-11 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top