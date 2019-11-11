12強／胡智為、吳昇峰 備戰抗韓
2019-11-11 00:12
聯合報 特派記者蘇志畬
／千葉報導
世界十二強棒球賽進入複賽階段，在張奕投球狀況不明下，需要有球員跳出來扛起先發，吳昇峰、胡智為都是可能人選，明晚對南韓隊將由誰先發尚未出爐，還要看今天比賽是否會受到雨勢影響。
旅日投手張奕在預賽對委內瑞拉隊投一○二球，繳出七局無失分、六次三振的好投，締造生涯最長局數，卻傳出身體疲勞；他原被外界預期擔任複賽第二戰「抗韓」先發，卻出現變數，總教練洪一中表示，先發投手都會提前通知，但還是會依比賽狀況調整。
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吳昇峰在前年亞錦賽、去年雅加達亞運都曾對南韓隊先發繳出好投，合計十局僅失一分，明晚是否有機會再扮「抗韓英雄」？由於教練團尚未公布先發人選，吳昇峰只低調說：「無論短局數或先發，把任務完成就是對球隊有幫助。」
胡智為在預賽對日本隊上場中繼止血，投三點二局失一分，好表現讓他成為洪一中心中的先發人選之一，胡智為表示，還不知道自己是什麼角色，但一切看總教練安排，雖然預賽用了七十球，但就算首戰要登板，休息兩天也已足夠。
胡智為表示，自己尚未收到通知，「如果確定哪一場登板，會再安排好自己的計畫。」面對千葉球場的人工草皮，胡智為並不陌生，效力光芒隊時期就曾在人工草皮出賽，相比之下較硬；母隊主場就是千葉球場的陳冠宇也提醒投手群，下丘處理短打球時要注意。
當地氣象預報今天從早上到中午都有九成降雨機率，如果比賽延期，明晚對南韓隊一戰將成中華隊首戰，南韓隊今晚對美國隊將派出梁玹種先發，第二戰對中華隊預估會是金廣鉉登板。
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