未積極跑壘非滔天大錯 錯的是不知問題在哪？

去年5月3日富邦悍將對中信兄弟之戰，2局上無人出局一、二壘有人，陳品捷觸擊短打，三壘手王威晨接球後選擇傳二壘，結果一壘跑者高國輝以為王威晨會傳一壘，於是，他跑到一半時放慢腳步，最終被封殺於二壘。

幾天後高國輝轟再見全壘打，他為「散步跑壘」向球迷致歉：「前一場做了不好的示範，所以今天用再見全壘打來彌補。」

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高國輝在去年的比賽中也出現跑壘失誤，隨後他用全壘打向球隊與球迷賠罪。 聯合報系資料照片 分享 facebook

同年9月20日富邦悍將對統一獅，6局上蔣智賢敲出左外野深遠飛球以為是全壘打，第一時間緩步繞壘，不料最後球卻落在全壘打牆前，左外野手陳傑憲將球回傳，蔣智賢才發現大事不妙，最後在二壘慘遭吳桀睿觸殺出局。

事後蔣智賢的解釋是：「以為被接殺。」實際狀況為何，恐怕只有當事人清楚。

蔣智賢在去年球季也出現過跑壘失誤，原本的二壘安打卻換成出局數。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2017年9月17日中信兄弟對Lamigo桃猿，2局下張志豪擊出右外野方向深遠飛球，只見他站在原地沒有積極跑壘，直到球打到全壘打牆才拔腿狂奔但為時已晚，衝二壘時遭回傳球觸殺出局，美籍總教練史耐德示意張志豪是否要提出電視輔助判決，張志豪覺得自己錯在先，婉拒提出，

當時賽後張志豪十分自責地說：「我做了錯誤示範，對不起球迷!」

張志豪在2017年全壘打創生涯新高，但有次打擊稍有疏忽竟忘記全力跑壘。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2017年4月18日富邦悍將對桃猿，4局上林益全擊出中間方向強勁滾地球，被游擊手林承飛滑接攔到，起身傳一壘完成刺殺，林益全沒有盡全力跑，最後還是用小碎步方式往一壘跑，如果全力衝應該是一支內野安打，當時引發熱議。

回過頭看上週12強賽台日大戰，1局下兩出局王威晨在一壘，林泓育大棒一揮掃成左外野方向深遠飛球，眼看就要形成追平兩分砲，最終球因頂著逆風打在牆上彈回場內，未積極跑壘的結果是打者僅上一壘，跑者推進三壘，沒能各推進一壘搶分，最終攻勢無功而返。

賽後中華隊總教練洪一中的解讀是，「可能以林泓育經驗判斷覺得是全壘打，會再提醒選手，打出去就是要全力跑壘。」林泓育的解釋是，「以為是界外球。」無論界外球還是全壘打，林泓育和王威晨都應該全力往前衝才對。

12強賽中華隊預賽對日本隊，林泓育敲出左外野深遠飛球，他與在壘上的王威晨都沒積極跑壘，讓中華隊錯失得分的好機會。 聯合報系資料照片 分享 facebook

比賽結束日本電視台球評、前名投上原浩治直言，林泓育這球打出去，中華隊全都覺得是全壘打，但最終卻沒能回來得分，如果這一分能跑回來，氣勢上就會有很大的不同，「怠慢跑壘」很傷。

上原浩治還講了耐人尋味的一席話，「在國際賽任何失誤都可能對戰局產生致命傷害，日本隊有這樣的觀念，所以總是能看到選手賣力跑壘。」這就是台日棒球實力以外的差距。

這讓人想到一個比賽場景，2017年世大運中華隊對南韓，第6局兩出局二壘有人，南韓打者擊出左外野安打，外野手蘇智傑接球後，第一時間沒有意圖回傳本壘，等到回過神來想到要傳球已來不及，南韓再添1分。

其實，守備和跑壘是相輔相成的，簡言之，如果中職球員平常比賽積極跑壘，打出去的球不管結果如何，往前衝就對了，那麼，也會對於守備球員造成壓力，打者、跑者積極跑壘，野手也會積極處理球。

蘇智傑處理這球反映出了一件事情，那就是中職跑者平常比賽可能沒有很積極跑壘，例如一壘跑者靠一壘安打推進，可能就選擇停留在二壘，沒有如狼性般地想往三壘搶攻；二壘跑者靠短程安打，也會選擇停留在三壘，少了回本壘搶分的企圖心，所以蘇智傑在中職比賽打習慣了，第一時間才沒有積極處理球回傳。

蘇智傑在2017世大運棒球賽中的不積極傳球，很可能是在中職比賽中所養成的習慣，緣自於對手跑壘也積極。 中央社資料片 分享 facebook

細節、態度，這些東西大家講了又講，但真正全盤身體力行並非易事，台灣棒球實力不如日本，全職業明星隊對壘7戰全敗，要和南韓比也有一段差距，這些觀念若無法在基層棒球教育好好養成，並把良好習慣帶進職棒賽場每個play，林泓育、張志豪、蔣智賢、高國輝、林益全、蘇智傑的負面教材案例，只會一遍遍上演。