12強／複賽場場關鍵 江少慶「很可能」扛首戰

2019-11-09 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／桃園報導



江少慶可能在明天世界十二強複賽對墨西哥隊先發。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 在國內球迷的祝福及打氣之下，中華隊昨天飛抵日本東京，迎接明天開打的世界十二強賽六強複賽，力拚明年東京奧運門票，總教練洪一中指出：「每場比賽都很關鍵，有進到四強就有機會。」

中華隊搭乘昨天下午的班機出發，大批熱情球迷到場送機，並舉標語替球員打氣。體育署署長高俊雄也到場力挺中華隊，他指出，大家的共同目標是邁向東京奧運，這次中華隊所需的資源通通到位，去程全隊同班機出發，回程則會讓全員升等商務艙歸國。

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中華隊排定今天中午練球，台灣時間晚間五點的複賽記者會上，各隊也將公布首戰的先發投手。中華隊預計由江少慶扛首戰對上墨西哥隊，洪總昨天就已洩口風直言：「很有可能。」江少慶在預賽首戰對上波多黎各隊，先發六局失一分，送出五次三振，拿下勝投。

另外旅日投手張奕在預賽對戰委內瑞拉隊，先發七局無失分，送出六次三振；胡智為對日本隊中繼三點二局無失分，兩人也被設定是複賽的先發人選。洪總表示：「目前江少慶跟張奕是固定的，胡智為那天的投球內容看起來也沒什麼太大的問題。」

至於第四名先發人選，洪總透露，預計會從廖乙忠及吳昇峰二選一。而因中華隊十三、十四日休兵，複賽首戰的先發是否會「投一休四」再戰澳洲隊？洪總表示：「這我倒還沒想過，但十二強賽不像在自己的球隊，要投一休四也要徵詢球員的同意。」

今年十二強賽複賽六隊，就有四支亞太區球隊，扣除東奧地主日本隊外，中華、南韓、澳洲三隊將比較最終排名，搶一張奧運門票，洪總笑說：「就盡力而為。」