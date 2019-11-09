12強／韓全勝晉級 帶澳搭上晉級末班車

2019-11-09 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



南韓隊三連勝闖進世界十二強棒球賽複賽，球員在場中慶賀。 （美聯社） 分享 facebook 在南韓首爾高尺巨蛋進行的世界十二強賽Ｃ組預賽，戰況直到昨天最後一戰打完才確定，南韓隊以三連勝搶下分組第一晉級，澳洲隊則驚險搶下最後一張六強門票，台、韓、澳同闖複賽拚東京奧運門票。

澳洲隊雖吞二連敗，但昨天最後一戰靠著韋德在八局下揮出兩分打點安打，敲回致勝一擊，以三比一擊敗加拿大隊，搶下隊史在十二強賽首勝，保住晉級機會，同時把南韓隊先送進六強。

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南韓隊昨晚面對古巴隊，已沒有晉級壓力，但勝負將影響複賽帶入的戰績，金河成在二局下敲出安打送回兩分，打下勝利打點，五局下再靠連續攻勢搶下四分大局，全場用九支安打換回七分，加上六任投手合力壓制，終場以七比○完封古巴隊。

南韓隊收下預賽三連勝，不僅確定搶下分組排頭，也帶著一勝晉級，且這三戰合計攻下廿分，僅失一分，團隊防禦率○點三三，是晉級複賽六隊中最佳。

另三隊澳洲、古巴、加拿大隊預賽戰績皆為一勝兩敗，依賽制比較對戰優質率後，由數值最佳的澳洲隊出線，搭上晉級末班車。

Ｃ組預賽結束後，今年十二強賽六強球隊確定，其中墨西哥、日本、南韓隊都帶著一勝晉級，中華及美國、澳洲隊都帶一敗，十一日起在日本東京展開複賽。