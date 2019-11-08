12強／澳洲退加拿大保生機 教頭期待南韓勝古巴

2019-11-08 16:48 聯合新聞網 綜合報導



澳洲擊敗加拿大。 美聯社 分享 facebook

世界12強賽賽程

在12強賽吞下2連敗的澳洲隊，今日對上加拿大，8局下靠著游擊手韋德（Logan Wade）致勝2分打點擊退加拿大，賽後教頭尼爾森（David Nilsson）大讚子弟兵表現，並直言是場漂亮的勝仗。

澳洲預賽首戰0:5被韓國完封，次戰對上古巴則是鏖戰10局飲恨落敗，吞下2連敗的澳洲不氣餒，儘管今日戰加拿大仍是硬仗，依舊拉尾盤保生機。針對球隊預賽表現，尼爾森於賽後表示：「前兩天我們沒贏，但隨著新的教練團與球員磨合，並一同努力、經歷這趟旅程，我們由衷希望澳洲世界排名能提升。」。

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尼爾森接著補充：「如果要達成目標，勢必要贏得比賽，今天這場就是很漂亮的勝仗，有助於球隊向前邁進。」

雖然澳洲成功拿下此役，但僅保有一線生機，是否晉級仍要看後續南韓跟古巴交戰結果才能確定。若南韓打退古巴拿下3連勝，屆時戰績相同的澳洲、古巴、加拿大將會比較對戰優質率優質率決定晉級隊伍，而數值最高的澳洲就會成為幸運兒；反之南韓落敗，澳洲即必須打包回家。

對此，尼爾森受訪時逗趣表示：「我跟球隊上下今天晚上都會努力幫韓國加油。」。