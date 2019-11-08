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12強／複賽前2場在千葉 陳冠宇叮嚀：風大、氣溫低

2019-11-08 00:20聯合報 記者藍宗標／台中報導

陳冠宇已經在羅德待了5個球季，非常熟悉千葉球場。 圖／聯合報系資料照片
陳冠宇已經在羅德待了5個球季，非常熟悉千葉球場。 圖／聯合報系資料照片
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中華隊打進世界十二強賽六強複賽，前兩戰確定在日職羅德隊千葉主場進行，這座人工草皮球場位於海邊，旅日左投陳冠宇已經待了五個球季，非常熟悉嚴苛環境，他說：「天候因素比較大，沒見過十一月羅德球場還有比賽。」

中華隊明天飛往日本，十一、十二日在羅德球場出賽，十五日起移師東京巨蛋進行複賽後兩戰，力拚明年東京奧運門票； 陳冠宇表示，中華隊在羅德球場有一場是晚上比賽，已提醒隊友那裡風大、氣溫低，一定要做好保暖措施。

他說：「球場就在海邊，氣溫可能攝氏十一、十二度，投手丘風很大，變化球若可掌握出手位置，下墜幅度就很大。」

陳冠宇從二○一五年起效力羅德，早已適應羅德球場的一切，站上投手丘常可感受「風朝臉吹」的滋味；他表示，風從正面吹過來，投直球因為阻力的關係，不見得是壞事，會有往上竄升的效果。

中華隊進入六強後，除了預賽已交手的日本隊不再對戰，將碰到美國、墨西哥在內的另四隊，求勝壓力更大，陳冠宇說：「會幫助隊友儘量適應羅德球場投手丘。」

中華隊打完前兩戰就確定闖進六強，陳冠宇認為全隊最大特色是「凝聚力非常好」，自己只貢獻一點點心力，複賽會繼續努力，隨時做好上場的準備。

本屆十二強賽，陳冠宇也是羅德唯一參賽代表，比賽期間收到隊友傳來的訊息，說他表現不錯，還虧他：「為什麼在羅德不會這樣投？」

世界棒球12強棒協陳冠宇

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