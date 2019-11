12強／關注對日一戰 蔡英文總統：我們不會手軟

世界十二強棒球賽B組預賽,中華隊出戰委內瑞拉隊,地主球迷在場邊吶喊加油,力挺中華隊。 記者黃仲裕/攝影 分享 facebook

蔡英文總統展現對台灣棒球運動的關心,繼昨天中華隊打敗委內瑞拉,她馬上就在臉書上發言外,於今天對決日本賽前,她也利用官方推特帳號,以中、日、英文向全世界放送,「我們不會手軟。」

日文:台湾チームは、今日も譲りませんよ!

英文:Looking forward to seeing another face-off between(TAIWAN) & (JAPAN) tonight.

#TeamTaiwan is coming off a big win, & we're ready to do it again! Looking forward to seeing another face-off between 🇹🇼 & 🇯🇵 tonight.



勝ちました!さて、いよいよ #台日対決 です。台湾チームは、今日も譲りませんよ!



接著是睽違已久的 #台日對決,今天我們也不會手軟喔!



