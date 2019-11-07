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12強／中日大戰打線變動 朱育賢棒子熱排五棒

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12強／關注對日一戰 蔡英文總統：我們不會手軟

2019-11-07 16:08聯合新聞網 綜合報導

世界十二強棒球賽B組預賽，中華隊出戰委內瑞拉隊，地主球迷在場邊吶喊加油，力挺中華...
世界十二強棒球賽B組預賽，中華隊出戰委內瑞拉隊，地主球迷在場邊吶喊加油，力挺中華隊。 記者黃仲裕／攝影
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蔡英文總統展現對台灣棒球運動的關心，繼昨天中華隊打敗委內瑞拉，她馬上就在臉書上發言外，於今天對決日本賽前，她也利用官方推特帳號，以中、日、英文向全世界放送，「我們不會手軟。」

日文：台湾チームは、今日も譲りませんよ！

英文：Looking forward to seeing another face-off between(TAIWAN) & (JAPAN) tonight.

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