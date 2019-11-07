12強／又出強投！ 張奕完美封鎖 我提前晉級

2019-11-07 01:09 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



連兩天都有強投跳出來當英雄，昨天是旅美江少慶、今天是旅日的張奕！中華隊6日於12強第二戰迎戰委內瑞拉，面對打線極強的委國，我國推出旅日強投張奕，他全場封鎖對手打線，強投7局僅被打4支安打，繳出6K、無失分的完美演出，率領我國以3：0勝出，讓中華隊與日本同以2勝之姿，攜手提前出線小組賽。

精彩投手戰

中華隊6日晚間迎戰前一天被日本逆轉的委內瑞拉，有著背水一戰壓力的委國派出大聯盟資歷顯赫的強投阿瓦瑞茲，並搭配數名小聯盟3A的牛棚好手，讓中華打線悶了大半場；同時，我國也祭出旅外好手、效力於日職歐力士的張奕，張奕此役不論直球、滑球、甚至是走後門的曲球狀態都很火熱，讓台、委大戰前半段變成膠著的「投手戰」。

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談及中華隊能打破僵局，轉捩點就發生在素有「Lucky Seven」之稱的7局，中華隊2出局後靠著老將林哲瑄選到保送，主帥洪一中果斷啟用代打，派上中職全壘打王朱育賢代打，他不負所託擊出關鍵二安，打下破蛋的首分，後續球棒正燙的開路先鋒王威晨再補上安打，打回超前分，這珍貴的2分在低比分的投手戰中，成為巨大的分水嶺。最終中華隊又在末局打下保險的第3分，再由守護神陳鴻文連2天關門成功。

旅日張奕展大將之風

中華隊取得領先後，張奕更是燃燒自己猛吃局數，投到100球後的直球球速仍有147公里；在壘上有人的危機7局下，張奕更展現大將之風，以直球正面對決打者，飆三振化解危機，最終拿到勝投資格。

總體言之，張奕是這場投手戰的關鍵英雄，他燃燒102球，封鎖前一天狂打日本的委內瑞拉打線，這對近年來才「棄打從投」的張奕來說實屬難得，相信這場國際賽首度披掛就取勝的經歷，能讓他在旅日生涯更加成長茁壯。

諸葛洪中也是英雄

其次的關鍵英雄則屬總教練洪一中，他先是在7局上果斷啟用代打與代跑，7局下張奕遇到亂流時，溝通過後決定相信子弟兵，張奕最終也靠自己化解危機，後續井然有序的安排陳冠宇、林凱威、陳鴻文輪流守成，洪一中這2戰沈穩地調兵遣將，果然不辜負他「諸葛洪中」的美譽。

而另一地開戰的日波之戰，由日本4：0完封坐收，這也讓B組賽果提前確定，將由中華隊與日本隊攜手以2勝提前晉級複賽，而南美雙雄波多黎各和委內瑞拉確定無緣複賽。雖然我國確定晉級，但7日的台日大戰仍需盡力搶勝，畢竟這場勝負關係著哪隊是小組首名，勝敗關係也會帶進後續複賽。

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