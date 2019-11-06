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12強無弱旅 取奧運資格才是中華隊最高指導原則

2019-11-06 16:56Dennis

世界棒球12強賽開打，自奧運之前排除棒球項目後，12強成為目前國際比賽中最具代表性且強度最高的棒球賽事，也許很多人會認為由美國大聯盟主辦的世界棒球經典賽應該才是競爭力最強的比賽，但在最近幾屆大聯盟參與選手踴躍度與參賽國整體強度，整體來說，已不及目前開打的12強賽。主要是因為，12強賽是由目前世界棒球排名前12名的國家才有參賽資格，因此沒有一支參賽球隊是弱隊，且每一個分組都是死亡之組，如此一來，其競爭性與可看性，其實是遠勝目前所有棒球國際賽事。

如何培養出默契與發揮出應有實力，乃是考驗著洪一中總教練領導與整合能力。 報系...
如何培養出默契與發揮出應有實力，乃是考驗著洪一中總教練領導與整合能力。 報系資料照
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有別於上屆賽事，本屆12強賽事尤其是受到所有參賽國所重視，主要是因為這次的12強賽是攸關2020東京奧運棒球項目的參賽資格，所以各個參賽國無不是使出渾身解數來看待這次的比賽。由這次東京奧運，棒球僅有6隊有別以往8隊，剔除主辦國日本與由歐非區出線的以色列，目前僅剩下4個參賽資格。這次的12強賽過後將會有兩支參賽國，分別代表亞洲及大洋洲和美洲區確定是可以參加未來東京奧運。

中華隊這次想要靠著12強賽取得東京奧運的參賽資格，主要的對手是韓國與澳洲兩隊，只要能夠從小組賽出線，並在最後的戰績優於韓、澳兩隊，即可前進東京。反觀，由於美洲代表資格僅一席，且這次有7支美洲隊伍參賽，在七搶一的局面下，其戰績壓力想必更勝於亞洲及大洋洲的球隊。

中華隊於首戰面對的對手是來自中南美的波多黎各。上一屆中華隊雖打出一場場令球迷感動的比賽，尤其是加拿大與古巴兩場經典戰役，柏融大王與大師兄林智勝的兩支全壘打，至今仍被球迷們所津津樂道，不過，中華隊最後還是輸在波多黎各在12局下的絕殺滿貫砲手中。這一轟不僅是打飛中華隊晉級8強賽的門票，同時打醒許多仍舊沈醉於前晚擊退豪強古巴美夢的球迷，也再次凸顯出中華隊始終無法跨越突破僵局制的盲點。

四年過去了，球迷們對於中華隊的熱愛相信不曾減少，然而回歸現實面，不妨藉此賽事來觀察究竟成長了多少。且在中職好不容易取得「組、訓、賽」後所組成，其實力在世界列強之間究竟可以排在哪個位置，令人十分好奇。在如此短時間內，如何培養出默契與發揮出應有實力，乃是考驗著洪一中總教練領導與整合能力。

當然，中華隊若能一路取勝，從預賽到複賽，連勝8場贏得冠軍順利取得奧運門票，是最理想的狀況；但如果戰況不如預期，即使輸掉一場比賽，中華隊一定要觀察情勢，設法將排名在韓、澳之上，才是最高指導原則。

中華在12強首戰以6比1擊敗波多黎各，邁開爭奪奧運資格的第一步。 報系資料照
中華在12強首戰以6比1擊敗波多黎各，邁開爭奪奧運資格的第一步。 報系資料照
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開打之前，中華隊陣容堪稱是目前是集齊最具實力的選手，但是不是史上最強，想必見仁見智。然而以現況究竟能否順利從小組中突圍？只能說，有機會。一切還是要看比賽當天選手的發揮與機運，畢竟所有的參賽隊伍都是世界上屬一屬二強權，棒球瞬息萬變是誰都無法所預料，希望藉由這屆12強賽能夠觀賞到一場再次感動人心的經典戰役。

世界棒球12強棒協

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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