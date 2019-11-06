12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂
第二屆世界12強棒球賽於11月開打，B組賽事在11月5日兵分二路，桃園球場由日本對戰委內瑞拉，洲際球場則是中華對上波多黎各。上一屆中波鏖戰12局，中華隊在11及12局上都曾取得領先，可惜牛棚無法守成，慘遭再見滿貫砲擊潰。雙方今日再戰，中華隊則是從頭領先到尾，以6：1輕鬆復仇成功。
這場比賽中華隊由印地安人3A資歷的江少慶先發，他主投6局只被擊出3支安打，失1分，若非腳抽筋，應能負擔更多局數。牛棚分別由陳冠宇、陳禹勳及陳鴻文輪流上場，除了陳鴻文投出1次保送外，未讓其他打者上到壘包，還合力投出4次三振，順利關門成功。
不過中華隊雖然拿下6分，卻僅出現4支不連貫的安打，除了林立的兩分砲外，其餘皆為一壘安打。波多黎各在本場比賽，共計出現4次失誤，比上一屆他們出賽6場的3次失誤還多，讓他們丟的分數中只有2分為責失分，而且只要失誤發生，中華隊都能得分。這場比賽中華隊雖然獲勝，但凸顯打擊表現將是不安定因素，30個打數只擊出4支安打，打擊率僅有0.133。即使對手投出4次保送，仍未能好好把握，因此在賽後訪問時，洪一中總教練亦表示回去需要檢討。
回顧2015年的賽事，在12個國家隊中，中華隊打擊率0.295排名第三、長打率0.497排名第一，上壘率0.365排名第四。另外更以9支全壘打居12隊之冠，而且只有5場出賽，比4強還少3場。打者中又以當時成為自由球員的林智勝最為搶眼，他5戰就擊出4轟，是首屆全壘打王。雖然比賽最終結果不佳，但過程中打擊總能展現一絲希望。
然而本屆野手則可說是部份換血，保留了陳俊秀、林泓育、郭嚴文、王柏融等球員。但當時表現不俗的林智勝、林益全及高國輝等，雖然今年例行賽有不錯表現，不過並沒有入選，而是由林立、岳東華、王威晨及蘇智傑等年輕球員取代，形成由老中青三代都有的野手群。
不過這些年輕球員，能否接班上一屆的打擊表現就值得觀察。今年全壘打王朱育賢連代打都未能上場，其他本屆新入選的球員中，只有打擊王林立在石破天驚的一轟後，讓人期待他的長打表現，不過比賽中他曾被下達觸擊戰術，可見最熟悉他的洪總，恐怕在成績壓力下，並不認為他有棒棒開花的能力。
另外幾位球員中，岳東華及王威晨雖然例行賽表現不俗，但他們非國際賽常客，一開始就面對最高強度的賽事，表現值得觀察。蘇智傑今年繳出全壘打及盜壘20-20的表現，但打擊率下滑不少，本次扛中心打者，能否正常發揮會是個問號。他們看起來要延續原本林智勝、林益全及高國輝當時的打擊表現，恐怕會令人有點擔憂。
後續兩日將對戰B組另外的兩隊，他們對戰中已經展現打擊能力，會是中華隊極大的考驗。中華隊近幾年國際賽中，常常充分展現打擊實力，但本屆12強首戰出現低迷的打擊表現，著實令人對往後的比賽感到堪憂。只能希望賽後檢討，能夠不沉醉於獲勝的喜悅中，華麗的教練團要能迅速調整出最佳狀況才行。
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