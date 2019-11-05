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12強／美國狂轟 打退多明尼加闖複賽

2019-11-05 23:40聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

美國隊挺進複賽。 （歐新社）
美國隊挺進複賽。 （歐新社）
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美國隊在世界十二強棒球賽意外敗給墨西哥隊後，昨天與多明尼加進行關鍵一戰，靠著四發全壘打的火力發揮，終場以十比八勝出，搶下分組第二張晉級門票，與分組第一的墨西哥隊攜手挺進複賽。

墨西哥隊在預賽搶下二連勝後，成為本屆第一支確定進入六強複賽的球隊，戰績同為一勝一敗的美國隊、多明尼加隊昨天碰頭，也成了晉級門票之爭。

美國隊開賽靠培頓的首局首打席全壘打取得領先，柯朗沃斯在第二局又以陽春砲帶動攻勢，助球隊拉開四分領先，之後波姆、克拉茲也有全壘打表現，美國隊前五局都有分數進帳，拉開比數，儘管在五局下被追回四分，最終守住兩分差，淘汰多明尼加。

Ａ組預賽打完五場比賽，合計已出現廿發全壘打，其中十轟來自美國隊，總教練布洛休斯表示：「我們有能力把球打出球場，這是毫無疑問地，我們打者很有力量。」

美國隊僅管晉級複賽，但在超級循環賽制下，將帶入輸墨西哥的一敗，布洛休斯提到，球隊要再加強防守，「我喜歡我們投手群的表現，雖然他們在這個對打者有利的球場丟了一些分數。我們需要丟好球，迫使對手出棒。」

世界棒球12強棒協

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