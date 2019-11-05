親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

運動筆記2019戀戀二水跑水馬拉松 全馬4小時配速列車跑步的初心-我與第二屆田中馬拉松初半馬訓練營的緣分
健行筆記桃園。大溪河濱公園台灣欒樹落羽松好繽紛。孩子們的遊戲天堂Zach's ABC+Poon Hill~雪山大景
NBA今日十大好球 (11月4日)今日十大好球 (11月4日)

12強／世界12強B組預賽登場 台灣首戰交手波多黎各

2019-11-05 10:16中央社 台中5日電

世界12強棒球賽B組預賽即將於今天開打，中華隊首戰交手波多黎各，將推出江少慶先發搭配張進德蹲捕，波多黎各將是右投克魯茲先發，但也要提防有大聯盟經驗的左投蘇鐸。

世界12強B組預賽今天開打，中華隊將依序與波多黎各、委內瑞拉及日本隊交手，預賽取前2名晉級複賽，因此每一場都是關鍵。中華隊今天首戰將推出來自印地安人3A的江少慶先發，與捕手張進德搭配。

中華隊總教練洪一中表示，這次中華隊不像以往，沒有特別突出的選手，「不過，整隊投、打還算平均，特色是球隊向心力滿好的，團結大家的力量，一起為這次的比賽打拚，希望打出一場凝聚國人士氣，讓國人感動的比賽。」

波多黎各將推出29歲右投克魯茲（Fernando Cruz）對戰中華隊，他以前曾有美國職棒經驗，最高層級到3A，目前在墨西哥聯盟效力；克魯茲最快球速接近150公里，變化球種有卡特球、指叉球及滑球。

波多黎各總教練岡薩雷茲（Juan Gonzalez）指出，克魯茲的指叉球是武器。

日前在韓國進行的官辦熱身賽，波多黎各曾與C組的韓國隊交手過2場，首場波多黎各先發就是克魯茲，接著左投蘇鐸（Giovanni Soto）接替投球，組成雙先發，因此首戰對中華隊也有可能採用雙先發模式，蘇鐸2015年效力印地安人隊時，曾上過大聯盟。

比起同組的委內瑞拉是純美式風格，波多黎各球風較多元，教練會下達積極戰術，包括盜壘、打帶跑等，因此中華隊守備也要注意。

波多黎各打線中，要特別小心歐提茲（DanielOrtiz），歐提茲於2017年效力海盜隊時曾上過大聯盟，本季在墨西哥聯盟出賽117場，敲出42發全壘打，打擊率3成12；另外，賈西亞（Anthony Garcia）也具有長打能力，目前在美職巨人隊3A，去年單季敲出25轟。

波多黎各陣中有多名效力過中職的投手，分別為前兄弟象投手羅曼（Orlando Roman）、曾效力Lamigo桃猿的前救援王米吉亞（Miguel Mejia）、及前桃猿洋投拿威（Efrain Nieves），預計米吉亞仍會是終結者角色。

世界12強棒球賽B組預賽即將於今天開打，中華隊首戰交手波多黎各，將推出江少慶先發...
世界12強棒球賽B組預賽即將於今天開打，中華隊首戰交手波多黎各，將推出江少慶先發。記者季相儒／攝影
分享

世界棒球12強棒協

相關新聞

12強／波多黎各又成障礙 中華隊這次壓力更大

2019-11-04 19:37

12強／星光不算強 胡金龍看好「最團結」中華隊

2019-11-05 09:52

12強／球速+經驗 江少慶扛首戰先發兩大武器

2019-11-05 10:22

12強／墨西哥洋砲當借鏡 王柏融找回自己好時機

2019-11-05 07:00

12強賽／中信全台分行 化身最強應援團

2019-11-05 00:13

12強賽／連勝美國、多明尼加 墨西哥率先晉6強

2019-11-05 00:11

12強賽／王柏融先發？賽前公布

2019-11-05 00:08

12強／戴戰術護腕對波多黎各 張進德有小抄幫忙

2019-11-04 23:07

12強／扛首戰先發 江少慶：注意第一顆球

2019-11-04 23:03

12強／打擊練習開轟 王柏融享受「回家打球」

2019-11-04 22:28

12強／近藤健介練球之餘 和隊友王柏融打招呼

2019-11-04 20:45

12強／4年前日本季軍不甘願 稻葉篤紀唯一目標封王

2019-11-04 20:30

12強／情蒐中華隊 波多黎各點出兩弱項

2019-11-04 18:17

12強／中華隊目標 洪總：打出感動國人的比賽

2019-11-04 18:10

12強／中華隊搶東奧門票 台南棒球場同步直播

2019-11-04 18:06

12強／桃園球場有廣島味？稻葉篤紀如此解讀

2019-11-04 17:50

12強／對中南美經驗多 江少慶確定扛首戰先發

2019-11-04 17:13

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

2019-11-04 12:28

世界棒球12強 最新賽程與比分

2019-11-04 12:19

12強／中華隊前進東奧 亞太區門票三搶一

2019-11-04 11:28

12強／中華隊投打戰力成形 韓情蒐看好出線

2019-11-04 09:31

12強／柏納帝那開轟無用 多明尼加扣倒荷蘭

2019-11-04 07:29

12強／中華前進東京路 雄心霸氣滿「江胡」

2019-11-04 07:00

12強／美國隊4轟 打爆荷蘭

2019-11-04 00:27

12強／「雙林」穩投 中華隊吃定心丸

2019-11-04 00:22

12強／王威晨4支4 中華12安強壓澳洲

2019-11-04 00:19

12強熱身賽／廖乙忠不在意定位 當例行賽來投

2019-11-03 23:03

12強／給建仔調一下 林鋅杰用球變節省

2019-11-03 22:51

12強熱身賽／兩局挨一轟 廖乙忠：投太甜

2019-11-03 22:49

12強熱身賽／王柏融腋下如何？洪總：問題不大

2019-11-03 22:27

圖／12強熱身賽 中華7比1輕取澳洲

2019-11-03 21:50

12強熱身賽／林泓育開轟 中華隊火力甦醒勝澳洲

2019-11-03 21:23

12強／山口俊先發對委內瑞拉 「台日大戰」先發未定

2019-11-03 20:31

12強／投球「不一樣」 林凱威有信心去東京

2019-11-03 20:02

12強／王柏融腋下不適 還沒出賽就退場

2019-11-03 19:03

12強／日本武士練球 稻葉評中華隊投打平均

2019-11-03 18:49

12強／日投今永昇太點名王柏融 是否戰中華未定

2019-11-03 18:47

12強／找王宗豪討教 陳冠宇學變速對付中南美

2019-11-03 18:36

12強／奉重根評價高 洪總：還是要場上見真章

2019-11-03 18:24
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯連兩場大三元 湖人拔馬刺奪5連勝

2019-11-04 11:07

NBA／教頭讚哈沃德仍是明星 詹皇稱他是「超人」

2019-11-04 13:37

NBA／首節就落後熱火32分 火箭慘列聯盟紀錄

2019-11-04 11:15

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

2019-11-04 12:28

NBA／唐西奇頻創大三元新猷 勒夫：聯盟的未來

2019-11-04 16:41

12強／情蒐中華隊 波多黎各點出兩弱項

2019-11-04 18:17

12強／波多黎各又成障礙 中華隊這次壓力更大

2019-11-04 19:37

NBA／獨行俠大勝騎士 唐西奇再創大三元紀錄

2019-11-04 11:57

NBA／詹姆斯防守升級 「無痛打球」是關鍵

2019-11-04 15:37

12強／對中南美經驗多 江少慶確定扛首戰先發

2019-11-04 17:13

NBA／庫班憶當年 曝曾差點挖來「歐布連線」

2019-11-04 18:45

NBA／雷納德連3場得分30+ 隊友讚：球星風範

2019-11-04 16:03

NBA／美高中生登SI封面 號稱潛力更勝詹皇與KD

2019-11-04 14:45

12強／中華隊前進東奧 亞太區門票三搶一

2019-11-04 11:28

福州羽賽／搶回球后之站 戴資穎強碰奧運金牌

2019-11-04 19:00

衛斯特布魯克帶來強力動能 火箭怎會搖搖欲墜？

2019-11-05 07:00

NBA／雷納德第四節回神 快艇主場逆轉爵士

2019-11-04 13:15

NBA／勇士遭逢傷病巨變 里拉德：前所未見

2019-11-05 08:57

12強／桃園球場有廣島味？稻葉篤紀如此解讀

2019-11-04 17:50

NBA／快節奏失去過往美感 加索盼雙塔再復興

2019-11-04 16:05

國民奇蹟難以複製 洋基、道奇想奪冠仍得靠砸錢

2019-11-05 07:00

12強／墨西哥洋砲當借鏡 王柏融找回自己好時機

2019-11-05 07:00

8歲武術小子創金氏紀錄 跨國參賽奪158金牌

2019-11-04 11:58

NBA／比賽漏網搞笑鏡頭 鵜鶘菜鳥連連上榜

2019-11-04 15:50

NBA／首節輸32分…火箭教頭相信「沒麻煩」

2019-11-05 00:06

12強賽／江少慶今打頭陣 張進德準備「戰術護腕」

2019-11-05 00:01

12強／中華隊目標 洪總：打出感動國人的比賽

2019-11-04 18:10

12強／中華隊搶東奧門票 台南棒球場同步直播

2019-11-04 18:06

12強／近藤健介練球之餘 和隊友王柏融打招呼

2019-11-04 20:45

2019大聯盟金手套 完整得獎名單

2019-11-04 13:09

網球／33歲納達爾重返球王寶座 史上第二年長

2019-11-04 23:06

NBA／魔獸真的變了 歐尼爾：為你驕傲，兄弟

2019-11-05 09:50

中職／味全龍多主場經營 插旗新竹、劍指北高

2019-11-04 15:26

12強賽／連勝美國、多明尼加 墨西哥率先晉6強

2019-11-05 00:11

12強／扛首戰先發 江少慶：注意第一顆球

2019-11-04 23:03

12強賽／王柏融先發？賽前公布

2019-11-05 00:08

12強／打擊練習開轟 王柏融享受「回家打球」

2019-11-04 22:28

MLB／白宮放Baby Shark歡迎國民 川普獻熊抱

2019-11-05 07:50

12強／戴戰術護腕對波多黎各 張進德有小抄幫忙

2019-11-04 23:07

中職／味全龍落腳新竹 高雄：不夠專情

2019-11-04 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top