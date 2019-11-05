12強賽／連勝美國、多明尼加 墨西哥率先晉6強

2019-11-05 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



墨西哥2連勝，提前晉級複賽。 歐新社 分享 facebook

世界十二強棒球賽預賽Ａ組第二天賽事，墨西哥隊發揮地主優勢，卅二歲捕手索利斯八局上轟出三分砲，拉開比數打垮美國隊士氣，終場以八比二獲勝；墨西哥開賽二連勝，成為首支闖進六強複賽的球隊。

Ａ組賽事開打兩天，情勢逐漸明朗，多明尼加隊昨天提前七局以十四比四大勝荷蘭隊，和美國戰績同為一勝一敗，兩隊今天對戰、勝隊挺進六強，荷蘭二連敗確定出局。

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墨西哥對美國之戰，打完前七局三比二領先，八局上火力全開打了十人次，六棒納瓦洛在一人出局、滿壘的情況下揮出兩分打點安打，曾有兩年大聯盟資歷的的索利斯追加三分砲，美國落後六分大勢已去。

索利斯打過教士、光芒隊，合計出賽十三場，生涯十次打數未有安打，吞下六次三振，昨天成為墨西哥贏球大功臣，他說：「壘上還有隊友，我知道得更多分的重要性，只想送回三壘上的跑者，很幸運轟出全壘打。」

多明尼加昨天狂揮十六支安打，包括三支全壘打，打完第一局落後三分，但從二局起局局得分，六局上一口氣攻下六分，讓荷蘭無力挽回戰局，成為本屆首支遭淘汰的球隊。

多明尼加在二○一五年首屆十二強賽五戰全敗，最後排名只贏義大利隊，今年首戰又輸墨西哥，昨天總算終止六連敗，拿到隊史在十二強賽首勝。