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NBA今日十大好球 (11月4日)今日十大好球 (11月4日)

12強／中華隊開戰在即 洪一中認為緊張是好事

2019-11-04 22:40中央社 台中4日電

世界12強B組預賽明天將開打，今天中華隊進行官方練球，總教練洪一中表示，選手有些緊張是好事，過度壓抑情緒反而不好，加上球隊資深學長也會跟年輕選手經驗傳承，並不會擔心。

雖然部分中華隊選手看起來有點緊張，不過洪一中認為，緊張是好事，不能壓抑自己的情緒而故作鎮定，適當地表達出來比較好。他回憶：「2003年打亞錦賽時，葉君璋那時候還來問我，如果很緊張怎麼辦，但緊張代表在意，也會更注意每個細節。」

不過，洪一中鼓勵選手，想法單純一點就好，「只要想一件事，就是怎麼應對投手的球路，怎麼跟對手打」。他也觀察到，這次陣中資深選手都會跟年輕選手「交頭接耳」，做經驗傳承，大家對這次比賽都很投入。

明天即將開戰，洪一中說：「現在不去想結果，大家都準備好就好，當然是希望打出好的成績，但沒有人可以把握誰可以贏誰，臨場表現好，就有辦法贏球。」

首戰中華隊將由先發投手江少慶搭配捕手張進德，至於先發打線部分，洪一中表示，目前大致上已經排好，但還有幾個人選在考慮，晚上還會跟打擊教練討論。

雖然昨天官辦熱身賽王柏融臨時沒有先發，不過洪一中再度強調王柏融沒有受傷，只是為了保險起見休息，今天練習狀況也不錯。王柏融表示，「身體狀況還不錯，只是比較疲勞一點，最近這幾天一直都在調整」。

王柏融也指出，由於今年都在日本職棒，與隊友語言不通，這次回來打12強有「回家的感覺」，「有很多之前Lamigo的隊友，其他隊跟旅外的隊友也都有相處過，比較輕鬆，也有熟悉的感覺」。

世界棒球12強棒協

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