親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

台灣夜市這小甜點紅到國外 日本人直誇：肯定會大流行

王瞳沒力了 超強正宮馬妻咬出新事證告到底

運動筆記「冬」山再起 !2019戀戀二水跑水馬拉松快剪快播
健行筆記Zach's ABC+Poon Hill~雪山大景桃園。中庄調整池透明景觀橋超夯打卡熱點｜桃園國際風箏節
NBA今日十大好球 (11月4日)今日十大好球 (11月4日)

12強／江少慶扛首戰先發 搭配張進德已做足準備

2019-11-04 22:34中央社 台中4日電

世界12強B組預賽將在明天開打，中華隊首戰對波多黎各推出江少慶先發，他表示，這幾天已做足準備，期待明天能盡情發揮；先發捕手將會是張進德，他也認為江少慶已進入比賽狀態。

江少慶來自美職印地安人隊3A，他今天表示，雖然是第一次在國際賽擔任先發，不過希望保持平常心，「這幾天調整都做足準備，滿期待明天的比賽盡情發揮，在場上享受比賽，放輕鬆吧，將最好實力發揮出來」。

江少慶於2017年WBC經典賽打過中華隊，不過他表示，這次12強因為是在台灣舉辦，心情有點不一樣，「盡可能把最好表現留給台灣，大家一起集訓也很開心，因為這批中華隊選手都很年輕，大家氣氛都很不錯，也都很有拚勁」。

來自中南美洲的波多黎各，陣中也有美職小聯盟的選手，江少慶指出，「我今年一整年都在3A，對他們的選手攻擊火力大致上有了解一些，要注意第一顆球，拉美選手攻擊都很積極，會謹慎選擇自己需要的球路去對付打者」。

明天搭配江少慶的捕手，是同樣來自小聯盟的捕手張進德，他表示，這幾天都有跟江少慶一起看情蒐、討論配球策略，並記在戰術護腕上。戰術護腕是這次中華隊捕手新的配備，能將情蒐內容放在護腕上，讓捕手運用。

雖然之前江少慶與張進德沒有搭配過，不過張進德指出，經過練習賽的配合，已經互相了解得差不多，接起來感覺也還不錯，默契上沒有問題，也認為江少慶狀況愈來愈好，有進入比賽狀態，且今晚兩人還會再討論一次。

對於交手波多黎各的策略，張進德表示，「不能用同個球種，連續投在同樣的地方，讓他們更積極設定球路，他們習性就是積極出棒，腳快的也會偷點，有設想到這個部分」。

世界棒球12強棒協

相關新聞

12強／桃園球場有廣島味？稻葉篤紀如此解讀

2019-11-04 17:50

12強／情蒐中華隊 波多黎各點出兩弱項

2019-11-04 18:17

12強／中華隊目標 洪總：打出感動國人的比賽

2019-11-04 18:10

12強／波多黎各又成障礙 中華隊這次壓力更大

2019-11-04 19:37

12強／4年前日本季軍不甘願 稻葉篤紀唯一目標封王

2019-11-04 20:30

12強／打擊練習開轟 王柏融享受「回家打球」

2019-11-04 22:28

12強／近藤健介練球之餘 和隊友王柏融打招呼

2019-11-04 20:45

12強／中華隊搶東奧門票 台南棒球場同步直播

2019-11-04 18:06

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

2019-11-04 12:28

世界棒球12強 最新賽程與比分

2019-11-04 12:19

12強／中華隊前進東奧 亞太區門票三搶一

2019-11-04 11:28

12強／中華隊投打戰力成形 韓情蒐看好出線

2019-11-04 09:31

12強／柏納帝那開轟無用 多明尼加扣倒荷蘭

2019-11-04 07:29

12強／中華前進東京路 雄心霸氣滿「江胡」

2019-11-04 07:00

12強／美國隊4轟 打爆荷蘭

2019-11-04 00:27

12強／「雙林」穩投 中華隊吃定心丸

2019-11-04 00:22

12強／王威晨4支4 中華12安強壓澳洲

2019-11-04 00:19

12強熱身賽／廖乙忠不在意定位 當例行賽來投

2019-11-03 23:03

12強／給建仔調一下 林鋅杰用球變節省

2019-11-03 22:51

12強熱身賽／兩局挨一轟 廖乙忠：投太甜

2019-11-03 22:49

12強熱身賽／王柏融腋下如何？洪總：問題不大

2019-11-03 22:27

圖／12強熱身賽 中華7比1輕取澳洲

2019-11-03 21:50

12強熱身賽／林泓育開轟 中華隊火力甦醒勝澳洲

2019-11-03 21:23

12強／山口俊先發對委內瑞拉 「台日大戰」先發未定

2019-11-03 20:31

12強／投球「不一樣」 林凱威有信心去東京

2019-11-03 20:02

12強／王柏融腋下不適 還沒出賽就退場

2019-11-03 19:03

12強／日本武士練球 稻葉評中華隊投打平均

2019-11-03 18:49

12強／日投今永昇太點名王柏融 是否戰中華未定

2019-11-03 18:47

12強／找王宗豪討教 陳冠宇學變速對付中南美

2019-11-03 18:36

12強／奉重根評價高 洪總：還是要場上見真章

2019-11-03 18:24

12強熱身賽／委內瑞拉克服時差 猛攻12分勝古巴

2019-11-03 18:16

12強／A組荷蘭、多明尼加拚開胡 吉爾對決桑塔納

2019-11-03 18:06

12強熱身賽／中華對澳洲 王柏融改打第二棒

2019-11-03 18:06

12強／情蒐嚇一跳 奉重根：台灣比想像強兩三倍

2019-11-03 14:48

12強／因雨裁定6局勝 地主墨西哥3轟退多明尼加

2019-11-03 14:27

12強／四轟擊潰荷蘭 美國小組首勝開張

2019-11-03 07:38

12強／王宗豪「強心臟」 洪總喊讚

2019-11-02 23:33

12強／「敗部復活」入中華隊 張進德手感燙

2019-11-02 23:30

12強／張進德開轟 帽子裡藏「密碼」

2019-11-02 21:59
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯連兩場大三元 湖人拔馬刺奪5連勝

2019-11-04 11:07

NBA／首節就落後熱火32分 火箭慘列聯盟紀錄

2019-11-04 11:15

NBA／教頭讚哈沃德仍是明星 詹皇稱他是「超人」

2019-11-04 13:37

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

2019-11-04 12:28

12強／中華前進東京路 雄心霸氣滿「江胡」

2019-11-04 07:00

NBA／獨行俠大勝騎士 唐西奇再創大三元紀錄

2019-11-04 11:57

NBA／唐西奇頻創大三元新猷 勒夫：聯盟的未來

2019-11-04 16:41

NBA／過來人給建言 大寶貝：威廉森必須減重

2019-11-04 11:00

NBA／庫茲馬打球方式 波總：像年輕版吉諾布里

2019-11-04 10:18

NBA／詹姆斯防守升級 「無痛打球」是關鍵

2019-11-04 15:37

12強／對中南美經驗多 江少慶確定扛首戰先發

2019-11-04 17:13

12強／情蒐中華隊 波多黎各點出兩弱項

2019-11-04 18:17

NBA／擔憂柯瑞手傷場下影響 格林展現動人情誼

2019-11-04 11:30

12強／中華隊前進東奧 亞太區門票三搶一

2019-11-04 11:28

12強／中華隊投打戰力成形 韓情蒐看好出線

2019-11-04 09:31

NBA／雷納德連3場得分30+ 隊友讚：球星風範

2019-11-04 16:03

NBA／庫班憶當年 曝曾差點挖來「歐布連線」

2019-11-04 18:45

NBA／雷納德第四節回神 快艇主場逆轉爵士

2019-11-04 13:15

12強／給建仔調一下 林鋅杰用球變節省

2019-11-03 22:51

12強／波多黎各又成障礙 中華隊這次壓力更大

2019-11-04 19:37

12強／柏納帝那開轟無用 多明尼加扣倒荷蘭

2019-11-04 07:29

NBA／美高中生登SI封面 號稱潛力更勝詹皇與KD

2019-11-04 14:45

福州羽賽／搶回球后之站 戴資穎強碰奧運金牌

2019-11-04 19:00

12強／「雙林」穩投 中華隊吃定心丸

2019-11-04 00:22

12強／王威晨4支4 中華12安強壓澳洲

2019-11-04 00:19

日職／進行重建球隊 找名投當監督成新潮流

2019-11-04 07:00

NBA／快節奏失去過往美感 加索盼雙塔再復興

2019-11-04 16:05

12強／桃園球場有廣島味？稻葉篤紀如此解讀

2019-11-04 17:50

WTA年終賽／球后芭蒂奪冠 抱走逾一億元獎金

2019-11-04 02:13

8歲武術小子創金氏紀錄 跨國參賽奪158金牌

2019-11-04 11:58

中職／味全龍拍板多主場經營 先赴新竹議約

2019-11-04 09:29

12強／美國隊4轟 打爆荷蘭

2019-11-04 00:27

NBA／比賽漏網搞笑鏡頭 鵜鶘菜鳥連連上榜

2019-11-04 15:50

MLB／亞瑞納多出道連7年金手套 僅次一朗紀錄

2019-11-04 10:07

NBA／華倫、波格登合拿48分 溜馬勇奪3連勝

2019-11-04 12:10

NBA／傷兵一堆 勇士教頭只能苦笑

2019-11-04 00:34

12強熱身賽／廖乙忠不在意定位 當例行賽來投

2019-11-03 23:03

12強／中華隊目標 洪總：打出感動國人的比賽

2019-11-04 18:10

台灣LPGA／水準提高觀眾增 裙襬展望未來3年

2019-11-04 08:05

中職／味全龍多主場經營 插旗新竹、劍指北高

2019-11-04 15:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top