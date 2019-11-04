12強／B組開打 中華隊複賽名次高於韓澳進奧運

2019-11-04 20:56 中央社 台中4日電



世界12強棒球賽B組開打，中華5日首戰對上波多黎各，將推出江少慶先發，之後依序對戰同組的委內瑞拉、日本，分組前2名能進東京複賽，只要名次高於韓國、澳洲，就能進軍奧運。

世界12強棒球賽預賽分成3組，中華隊分在B組，從5日起開始要對戰波多黎各、委內瑞拉及日本隊，各組取前2名晉級11日開打的東京複賽。這次12強關乎2020年東京奧運資格，亞太區會產生1席，台灣必須在12強名次高於韓國、澳洲，才能搶下唯一的1張門票。

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中華隊首要目標是先晉級複賽，假設台灣、韓國及澳洲最終都無法晉級12強複賽，將另外進行3搶1資格賽。若中華隊沒能在12強賽取得奧運門票，由於日前亞洲棒球錦標賽台灣奪冠，還能參加明年「6搶1」奧運最終資格賽。

這次12強中華隊由總教練洪一中領軍，球員由13名投手、15名野手組成，主要來自中華職棒4隊球員，搭配旅日選手陳冠宇、張奕、王柏融，及旅美選手林鋅杰、林凱威、張進德、胡智為、江少慶，還有業餘選手吳昇峰、王宗豪。

中華隊首戰面對波多黎各，推出來自印地安人3A的江少慶先發，總教練洪一中說：「他在美國對戰中南美洲球員經驗滿多的，目前來看他的球速最快，決勝球也是滿有威力，只要控球沒有太大問題，他來面對應該是可以應付。」

波多黎各由在大聯盟敲出434轟的岡薩雷茲（JuanGonzalez）領軍，陣中有多名效力過中職的選手，分別為前兄弟象投手羅曼（Orlando Roman）、曾效力Lamigo桃猿的前救援王米吉亞（Miguel Mejia）、及前桃猿洋投拿威（Efrain Nieves）。

波多黎各相較於委內瑞拉，球風較為多元，善用盜壘、打帶跑等戰術。波多黎各派出29歲右投克魯茲（Fernando Cruz）對戰中華隊，最快球速接近150公里，搭配卡特球、指叉球、滑球等球種，總教練岡薩雷茲特別指出克魯茲指叉球不錯，也不會怕面對大場面。

中華隊第2戰要對上委內瑞拉，陣中有多名美國職棒體系的選手，由素貝羅（Carlos Subero）領軍，官辦熱身賽2天推出的先發投手，都有可能對戰中華隊，分別是前大聯盟紅襪隊左投杜布朗特（Felix Doubront），及曾在2013年效力馬林魚時投出無安打比賽的阿爾瓦雷茲（Henderson Alvarez）。

委內瑞拉陣中還有一名江少慶在印地安人3A的隊友安古羅（Argenis Angulo），擁有150公里以上的快速球，雖然控球不佳，不過指叉球和變速球並不好分辨。攻擊部分，打者風格以拉打居多，其中主砲浮耶馬由（Balbino Fuenmayor）要特別小心，今年在墨西哥聯盟打擊率3成34、敲出31發全壘打。

最後一場壓軸賽對上日本，日本隊是由職棒各隊挑選出來的菁英組成，之前日媒評估，有可能是左投今永昇太對中華隊先發，不過總教練稻葉篤紀並未透露。今永昇太曾在2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽代表日本隊出賽，當時與中職聯隊交手，先發投6局飆12次三振。

稻葉篤紀表示，日本隊以守備、機動力最有優勢。不過日本隊陣中擁有許多長打能力傑出的打者，其中坂本勇人本季敲出40支全壘打，山田哲人（35轟）、淺村榮斗（33轟）、和松田宣浩（30轟）、吉田正尚（29轟）等人都有一棒逆轉戰局的能力。