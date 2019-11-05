親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

12強／墨西哥洋砲當借鏡 王柏融找回自己好時機

運動筆記「冬」山再起 !2019戀戀二水跑水馬拉松快剪快播
健行筆記Zach's ABC+Poon Hill~雪山大景桃園。中庄調整池透明景觀橋超夯打卡熱點｜桃園國際風箏節
NBA今日十大好球 (11月4日)今日十大好球 (11月4日)

12強／墨西哥洋砲當借鏡 王柏融找回自己好時機

2019-11-05 07:00福耳

第二屆世界12強棒球賽於2日(台灣時間3日)在墨西哥正式開打，首先登場的是A組的賽程，由美國、墨西哥、荷蘭及多明尼加4國爭取晉級複賽的兩張門票。前兩天的4場比賽打完，竟出現令人意料之外的勝負結果，墨西哥前兩戰對上多明尼加及美國都以5分差以上的大比分獲勝，成為本屆12強首支確定能飛進日本的隊伍，而被預測有奪冠實力的美國，要晉級複賽的話，在最終戰面對多明尼加非獲勝不可。

墨西哥在世界棒球12強賽首戰以6：1擊敗多明尼加，接下來又以8：2爆冷擊敗美國，...
墨西哥在世界棒球12強賽首戰以6：1擊敗多明尼加，接下來又以8：2爆冷擊敗美國，成為本屆第一支晉級複賽的隊伍。 歐新社
分享

今年的12強棒球賽，有超過10名在日職打拼的洋將返國效力，其中古巴最多達5人，台灣也有包括王柏融、陳冠宇及張奕在內的3人，墨西哥陣中則有阪神的納瓦洛(Efren Navarro)以及巨人的畢雅努耶瓦(Christian Villanueva)這兩名野手，兩人前兩戰也皆被排進先發打線中。

納瓦洛18年季中從大聯盟小熊3A轉到阪神，是名可以兼守外野及一壘的左打者，6月底在日職一軍初登場，整季下來出賽66場，打擊率2成76，另有3轟及25分打點，表現雖不算好，但近年遍尋不著強力洋砲的阪神決定讓他再試一年。不過今年球季納瓦洛交出的成績相當不理想，只在一軍出賽15場，打擊率是2成09，沒有開轟，僅有2分打點，他在二軍的打擊表現更糟，打擊率不到2成，僅有1轟及19分打點。

墨西哥隊左外野手納瓦洛連兩季在阪神表現都很不理想，本季在一軍僅有15場出賽機會。...
墨西哥隊左外野手納瓦洛連兩季在阪神表現都很不理想，本季在一軍僅有15場出賽機會。 歐新社資料照片
分享

18年還在大聯盟教士打出20轟的畢雅努耶瓦，該年底加盟巨人，今年在巨人出賽73場，交出2成23打擊率、8轟及24分打點的成績，除了本身對於日本投手變化球的不適應之外，巨人採取3投1打的洋將策略，也是他出賽場數及無法複製大聯盟打擊表現的原因之一。

納瓦洛及畢雅努耶瓦今年在日職的打擊成績都不理想，兩人目前都面臨不被續約的危機，但回到墨西哥感受家鄉的溫暖後，在12強的前兩戰都對球隊做出了實質上的貢獻。畢雅努耶瓦在這兩戰分別扛起3棒及4棒的中心打者位置，第一場比賽2個打數打出1支2壘安打，第二場對強敵美國則是在首局就打出帶有2分打點的安打，讓墨西哥先馳得點取得領先；納瓦洛則是兩場都打第6棒，第一場打出1支陽春彈，第二場則是在8局上打出追加保險分的2分打點安打，兩人都是墨西哥能晉級複賽的重要因子，如果能在日本的複賽持續有不錯的表現，雖然無法避免不被續約的命運，但至少可以拓展被其他球隊看見的機會。

墨西哥隊三壘手畢雅努耶瓦(左)曾在教士隊打出單季20轟的成績，他也是連兩場比賽建...
墨西哥隊三壘手畢雅努耶瓦(左)曾在教士隊打出單季20轟的成績，他也是連兩場比賽建功，幫助墨西哥晉級。 歐新社資料照片
分享

納瓦洛及畢雅努耶瓦在12強預賽的表現可以讓王柏融作為借鏡，即使今年在日職沒有達到預期的目標，如果能在高層級的國際賽再度打出好成績，不但能維持「沒在怕的」的自信心，同時也會增加火腿球團對自己的信任度，更何況在預賽最終戰遇到的正是日本國家隊，把握機會好好打支讓日本投手感覺這樣太危險，飛太遠的長打，或許能為未來的日職生涯拉開新的一幕。

世界棒球12強

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

相關新聞

12強賽／江少慶今打頭陣 張進德準備「戰術護腕」

2019-11-05 00:01

12強賽／王柏融先發？賽前公布

2019-11-05 00:08

12強賽／連勝美國、多明尼加 墨西哥率先晉6強

2019-11-05 00:11

12強／波多黎各又成障礙 中華隊這次壓力更大

2019-11-04 19:37

12強賽／中信全台分行 化身最強應援團

2019-11-05 00:13

12強／戴戰術護腕對波多黎各 張進德有小抄幫忙

2019-11-04 23:07

12強／扛首戰先發 江少慶：注意第一顆球

2019-11-04 23:03

12強／打擊練習開轟 王柏融享受「回家打球」

2019-11-04 22:28

12強／近藤健介練球之餘 和隊友王柏融打招呼

2019-11-04 20:45

12強／4年前日本季軍不甘願 稻葉篤紀唯一目標封王

2019-11-04 20:30

12強／情蒐中華隊 波多黎各點出兩弱項

2019-11-04 18:17

12強／中華隊目標 洪總：打出感動國人的比賽

2019-11-04 18:10

12強／中華隊搶東奧門票 台南棒球場同步直播

2019-11-04 18:06

12強／桃園球場有廣島味？稻葉篤紀如此解讀

2019-11-04 17:50

12強／對中南美經驗多 江少慶確定扛首戰先發

2019-11-04 17:13

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

2019-11-04 12:28

世界棒球12強 最新賽程與比分

2019-11-04 12:19

12強／中華隊前進東奧 亞太區門票三搶一

2019-11-04 11:28

12強／中華隊投打戰力成形 韓情蒐看好出線

2019-11-04 09:31

12強／柏納帝那開轟無用 多明尼加扣倒荷蘭

2019-11-04 07:29

12強／中華前進東京路 雄心霸氣滿「江胡」

2019-11-04 07:00

12強／美國隊4轟 打爆荷蘭

2019-11-04 00:27

12強／「雙林」穩投 中華隊吃定心丸

2019-11-04 00:22

12強／王威晨4支4 中華12安強壓澳洲

2019-11-04 00:19

12強熱身賽／廖乙忠不在意定位 當例行賽來投

2019-11-03 23:03

12強／給建仔調一下 林鋅杰用球變節省

2019-11-03 22:51

12強熱身賽／兩局挨一轟 廖乙忠：投太甜

2019-11-03 22:49

12強熱身賽／王柏融腋下如何？洪總：問題不大

2019-11-03 22:27

圖／12強熱身賽 中華7比1輕取澳洲

2019-11-03 21:50

12強熱身賽／林泓育開轟 中華隊火力甦醒勝澳洲

2019-11-03 21:23

12強／山口俊先發對委內瑞拉 「台日大戰」先發未定

2019-11-03 20:31

12強／投球「不一樣」 林凱威有信心去東京

2019-11-03 20:02

12強／王柏融腋下不適 還沒出賽就退場

2019-11-03 19:03

12強／日本武士練球 稻葉評中華隊投打平均

2019-11-03 18:49

12強／日投今永昇太點名王柏融 是否戰中華未定

2019-11-03 18:47

12強／找王宗豪討教 陳冠宇學變速對付中南美

2019-11-03 18:36

12強／奉重根評價高 洪總：還是要場上見真章

2019-11-03 18:24

12強熱身賽／委內瑞拉克服時差 猛攻12分勝古巴

2019-11-03 18:16

12強／A組荷蘭、多明尼加拚開胡 吉爾對決桑塔納

2019-11-03 18:06
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯連兩場大三元 湖人拔馬刺奪5連勝

2019-11-04 11:07

NBA／教頭讚哈沃德仍是明星 詹皇稱他是「超人」

2019-11-04 13:37

NBA／首節就落後熱火32分 火箭慘列聯盟紀錄

2019-11-04 11:15

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

2019-11-04 12:28

NBA／唐西奇頻創大三元新猷 勒夫：聯盟的未來

2019-11-04 16:41

NBA／獨行俠大勝騎士 唐西奇再創大三元紀錄

2019-11-04 11:57

NBA／過來人給建言 大寶貝：威廉森必須減重

2019-11-04 11:00

12強／情蒐中華隊 波多黎各點出兩弱項

2019-11-04 18:17

NBA／詹姆斯防守升級 「無痛打球」是關鍵

2019-11-04 15:37

12強／波多黎各又成障礙 中華隊這次壓力更大

2019-11-04 19:37

NBA／庫茲馬打球方式 波總：像年輕版吉諾布里

2019-11-04 10:18

12強／對中南美經驗多 江少慶確定扛首戰先發

2019-11-04 17:13

NBA／擔憂柯瑞手傷場下影響 格林展現動人情誼

2019-11-04 11:30

NBA／庫班憶當年 曝曾差點挖來「歐布連線」

2019-11-04 18:45

NBA／雷納德連3場得分30+ 隊友讚：球星風範

2019-11-04 16:03

12強／中華隊前進東奧 亞太區門票三搶一

2019-11-04 11:28

12強／中華隊投打戰力成形 韓情蒐看好出線

2019-11-04 09:31

NBA／美高中生登SI封面 號稱潛力更勝詹皇與KD

2019-11-04 14:45

福州羽賽／搶回球后之站 戴資穎強碰奧運金牌

2019-11-04 19:00

NBA／雷納德第四節回神 快艇主場逆轉爵士

2019-11-04 13:15

12強／桃園球場有廣島味？稻葉篤紀如此解讀

2019-11-04 17:50

NBA／快節奏失去過往美感 加索盼雙塔再復興

2019-11-04 16:05

NBA／比賽漏網搞笑鏡頭 鵜鶘菜鳥連連上榜

2019-11-04 15:50

8歲武術小子創金氏紀錄 跨國參賽奪158金牌

2019-11-04 11:58

中職／味全龍拍板多主場經營 先赴新竹議約

2019-11-04 09:29

MLB／亞瑞納多出道連7年金手套 僅次一朗紀錄

2019-11-04 10:07

12強／中華隊目標 洪總：打出感動國人的比賽

2019-11-04 18:10

NBA／華倫、波格登合拿48分 溜馬勇奪3連勝

2019-11-04 12:10

12強／中華隊搶東奧門票 台南棒球場同步直播

2019-11-04 18:06

12強／近藤健介練球之餘 和隊友王柏融打招呼

2019-11-04 20:45

中職／味全龍多主場經營 插旗新竹、劍指北高

2019-11-04 15:26

台灣LPGA／水準提高觀眾增 裙襬展望未來3年

2019-11-04 08:05

2019大聯盟金手套 完整得獎名單

2019-11-04 13:09

巴黎網賽／收34座名人賽金盃 約帥續拚年終球王

2019-11-04 08:19

網球／33歲納達爾重返球王寶座 史上第二年長

2019-11-04 23:06

12強／打擊練習開轟 王柏融享受「回家打球」

2019-11-04 22:28

12強賽／江少慶今打頭陣 張進德準備「戰術護腕」

2019-11-05 00:01

12強／扛首戰先發 江少慶：注意第一顆球

2019-11-04 23:03

12強／戴戰術護腕對波多黎各 張進德有小抄幫忙

2019-11-04 23:07

衛斯特布魯克帶來強力動能 火箭怎會搖搖欲墜？

2019-11-05 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top