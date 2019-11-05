12強／墨西哥洋砲當借鏡 王柏融找回自己好時機

第二屆世界12強棒球賽於2日(台灣時間3日)在墨西哥正式開打，首先登場的是A組的賽程，由美國、墨西哥、荷蘭及多明尼加4國爭取晉級複賽的兩張門票。前兩天的4場比賽打完，竟出現令人意料之外的勝負結果，墨西哥前兩戰對上多明尼加及美國都以5分差以上的大比分獲勝，成為本屆12強首支確定能飛進日本的隊伍，而被預測有奪冠實力的美國，要晉級複賽的話，在最終戰面對多明尼加非獲勝不可。

墨西哥在世界棒球12強賽首戰以6：1擊敗多明尼加，接下來又以8：2爆冷擊敗美國，成為本屆第一支晉級複賽的隊伍。 歐新社 分享 facebook

今年的12強棒球賽，有超過10名在日職打拼的洋將返國效力，其中古巴最多達5人，台灣也有包括王柏融、陳冠宇及張奕在內的3人，墨西哥陣中則有阪神的納瓦洛(Efren Navarro)以及巨人的畢雅努耶瓦(Christian Villanueva)這兩名野手，兩人前兩戰也皆被排進先發打線中。

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納瓦洛18年季中從大聯盟小熊3A轉到阪神，是名可以兼守外野及一壘的左打者，6月底在日職一軍初登場，整季下來出賽66場，打擊率2成76，另有3轟及25分打點，表現雖不算好，但近年遍尋不著強力洋砲的阪神決定讓他再試一年。不過今年球季納瓦洛交出的成績相當不理想，只在一軍出賽15場，打擊率是2成09，沒有開轟，僅有2分打點，他在二軍的打擊表現更糟，打擊率不到2成，僅有1轟及19分打點。

墨西哥隊左外野手納瓦洛連兩季在阪神表現都很不理想，本季在一軍僅有15場出賽機會。 歐新社資料照片 分享 facebook

18年還在大聯盟教士打出20轟的畢雅努耶瓦，該年底加盟巨人，今年在巨人出賽73場，交出2成23打擊率、8轟及24分打點的成績，除了本身對於日本投手變化球的不適應之外，巨人採取3投1打的洋將策略，也是他出賽場數及無法複製大聯盟打擊表現的原因之一。

納瓦洛及畢雅努耶瓦今年在日職的打擊成績都不理想，兩人目前都面臨不被續約的危機，但回到墨西哥感受家鄉的溫暖後，在12強的前兩戰都對球隊做出了實質上的貢獻。畢雅努耶瓦在這兩戰分別扛起3棒及4棒的中心打者位置，第一場比賽2個打數打出1支2壘安打，第二場對強敵美國則是在首局就打出帶有2分打點的安打，讓墨西哥先馳得點取得領先；納瓦洛則是兩場都打第6棒，第一場打出1支陽春彈，第二場則是在8局上打出追加保險分的2分打點安打，兩人都是墨西哥能晉級複賽的重要因子，如果能在日本的複賽持續有不錯的表現，雖然無法避免不被續約的命運，但至少可以拓展被其他球隊看見的機會。

墨西哥隊三壘手畢雅努耶瓦(左)曾在教士隊打出單季20轟的成績，他也是連兩場比賽建功，幫助墨西哥晉級。 歐新社資料照片 分享 facebook

納瓦洛及畢雅努耶瓦在12強預賽的表現可以讓王柏融作為借鏡，即使今年在日職沒有達到預期的目標，如果能在高層級的國際賽再度打出好成績，不但能維持「沒在怕的」的自信心，同時也會增加火腿球團對自己的信任度，更何況在預賽最終戰遇到的正是日本國家隊，把握機會好好打支讓日本投手感覺這樣太危險，飛太遠的長打，或許能為未來的日職生涯拉開新的一幕。