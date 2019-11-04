12強賽／王威晨4支4 中華12安強壓澳洲

2019-11-04 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／台中報導



王威晨對澳洲之戰揮出4支安打，攻擊火力是全隊最猛。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

中華隊昨天火力復甦，全場敲出十二支安打，包括林泓育陽春砲，以七比一擊敗澳洲隊，在世界十二強官辦熱身賽拿下一勝一和的戰績，即將面對明晚開打的正式賽，雖然旅日野手王柏融傳出傷情，不過總教練洪一中認為問題不大。

王柏融昨天預定擔任第二棒，不料第一局就由王勝偉代打出賽，傳出是右側前鋸肌疲勞，洪一中賽後表示，問題並不嚴重，按摩時感覺肌肉有點緊繃，是因保險起見讓他休兵一場，「媒體報導後，連火腿球團都來關心，可能是在幫我們欺敵吧。」

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王柏融雖然缺陣，中華隊打擊不受影響，先發第一棒王威晨打滿全場，四打數四安打，另有一保送，也在三局上敲回球隊超前分，王威晨表示：「表現還可以更好，就是全力以赴面對每一個狀況。」

能守二、三壘的王威晨前一役對古巴擔任替補，好表現是否有助正式賽卡位？洪總表示，打線安排會以近況為主，好的就上，不過熱身賽僅兩場，每個人打數都不多，還是等教練團開會討論。

中華隊第四棒捕手林泓育在六局上擊出陽春砲。記者侯永全／攝影 分享 facebook

中華隊三局上靠王威晨安打超前，林泓育六局上從澳洲後援投手塔爾斯手中敲出左外野全壘打，七局上中華隊在兩出局後攻占滿壘，代打的高宇杰、陳俊秀接連安打，加上對手回傳失誤，敲回四分。

中華隊先發投手廖乙忠。記者侯永全／攝影 分享 facebook

中華隊唯一失分是二局下，先發投手廖乙忠被敲出陽春砲，總計兩局失一分，他表示：「因為熱身賽所以往好球帶攻擊，那一球投得有點甜。」另外三名中華隊投手林鋅杰、黃子鵬、王躍霖都無失分。