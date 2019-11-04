12強／中華前進東京路 雄心霸氣滿「江胡」
世界12強棒球賽明天開打，中華隊預賽與波多黎各、委內瑞拉、日本分在B組，依現狀來看，前兩場對波、委都必須贏球才有機會晉級複賽，前進東京，可望擔任這兩戰先發投手的江少慶、胡智為、張奕角色吃重。
其實從這幾年國際賽來看，中華隊能贏球，或是打出經典戰役，先發投手必須具備宰制力。2013年經典賽首戰中華隊贏澳洲、複賽對日本打到延長賽才以1分惜敗，靠的是王建民連兩場先發6局無失分好投。
2015年第一屆12強賽，中古大戰第8局林智勝驚天一轟3分砲，最終中華隊贏球，林智勝絕對是致勝大功臣，不過可別忘了宋家豪先發6.1局失1分優質投球，才有比賽後半段反攻契機。
2015年另一場12強賽中華對波多黎各，最終潘威倫在12局下被敲出再見滿貫砲，輸得可惜，這場經典賽事郭俊麟先發8局只失1分，只能成為悲劇英雄，預賽另一戰郭俊麟對義大利先發7局失1分奪勝投，當時堪稱超新星。
先發投手有多重要？2017年經典賽已經展示過了，當時中華隊首戰以色列，郭俊麟先發只撐0.2局就被打爆退場，導致牛棚完全燃燒，最終以8分之差落敗；經典賽台韓大戰，陳冠宇先發也只撐1.1局就退場，最終3分差敗北。
2015年12強賽中華隊首戰荷蘭，陳冠宇先發2局失4分退場，表現不如預期，造成牛棚提早啟動，使得中華隊輸掉非常重要的一戰。回過頭來看，這場若贏荷蘭，我們就能打進複賽。
這屆12強賽台灣隊牛棚戰力較弱，原本預期在陣中的宋家豪、李振昌、鄭凱文、劉致榮先後辭退，王維中在40人名單無法效力，對團隊影響不小。目前中華隊牛棚主力包括左投陳冠宇、王宗豪，側投黃子鵬、吳昇峰，右投陳鴻文、陳禹勳、林凱威、林鋅杰，囊括了中職、旅美、旅日和業餘，牛棚「混搭風」成效如何？真的只有等比賽打了才知道。
中華隊牛棚有不安定因素，先發投手責任顯得重大，江少慶可望扛頭牌先發，首戰波多黎各，兩年前經典賽他對荷蘭中繼4.1局失1分，表現不俗，王建民盛讚江少慶實力很好，未來上大聯盟不是問題。
今年球季江少慶在印地安人3A出賽26場都是先發，131局投球飆出128K，奪三振率提升許多，去年他在3A總計64.2局僅39K；不過今年江少慶四壞保送也變多，平均每9局出現3.9次四壞保送，去年在3A每9局僅1.5次。
江少慶近期熱身賽展現不錯的壓制力，控球也不錯，最快球速155公里，過去國際賽中華隊靠王建民、郭俊麟、陳冠宇、宋家豪打天下，這屆12強賽得靠江少慶的發揮了。
第二戰先發投手人選可能是胡智為或張奕，以胡智為機會較大，本季他在小聯盟防禦率逼近7，投球內容不理想，所幸球季結束立即投入自主訓練，並在墨西哥冬季聯盟驗收訓練成果，先發3場累計18局被敲出16支安打，飆13K，僅2保送，防禦率1.50、被打擊率2成39，狀態不俗。
胡智為上一次打國際賽是5年前仁川亞運，對日本先發只投2.1局就被KO退場，歷經多年美職洗禮，如今胡智為已具大聯盟資歷，相信他一定想在台中家鄉父老面前投出佳績。
對於張奕而言也是如此，有可能擔任先發投手的他，第一次穿中華隊球衣在台灣投球，棄打從投不到一年就拿到日職一軍生涯首勝，最快球速152公里，他同樣想在國人面前有好表現。
如果江少慶、胡智為、張奕前兩戰對波多黎各和委內瑞拉，先發表現穩定壓低失分，吃下大量局數，就能大大減緩牛棚壓力，並將後援投手群的不確定因素降至最低，要打進複賽前進日本，力爭東京奧運門票，旅外勢力領銜的先發投手群將是不可忽視的戰力。
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