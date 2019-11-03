12強／日投今永昇太點名王柏融 是否戰中華未定

2019-11-03 18:47 中央社 桃園3日電



今永昇太曾在亞冠賽與台灣打者交手，這次拉高層級，他希望投出好成績，還點名對王柏融印象深。 聯合報系資料照 分享 facebook

世界12強棒球賽預賽，中華隊將於7日與日本隊交手，今永昇太可能對中華隊先發，他曾在亞冠賽與台灣打者交手，這次拉高層級，他希望投出好成績，還點名對王柏融印象深。

世界12強棒球賽B組預賽將於5日在台中、桃園兩地開打，中華隊依序與波多黎各、委內瑞拉、日本交手，根據日媒報導，左投今永昇太有可能對中華隊先發，日本隊總教練稻葉篤紀笑說，「那是日媒決定的，對中華隊的先發投手，比賽前一天大家就會知道」。

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今永昇太曾在2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽代表日本隊出賽，當時與中職聯隊交手，先發投6局飆12K、壓制中職聯隊打線，幫助球隊拿下勝利。

今永昇太回憶上一次與台灣打者對決，台灣打者揮棒都很有力量，對王柏融的印象最深刻，他也追問陳傑憲（統一獅隊）有沒有在此次12強中華代表隊中。

今永昇太表示，可以在更高層級的國際賽事與中華隊交手很開心，也希望可以投出好成績，「想讓中華隊打者看看自己的成長」。

日本隊今天安排在桃園棒球場練球，今永昇太表示，第一次來這裡，台灣球場比想像中的大，景色不錯，投手丘比日本低，但相較來說更喜歡低的投手丘，適應上不會有太大問題。