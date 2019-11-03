12強／日本武士練球 稻葉評中華隊投打平均
2019-11-03 18:49中央社 桃園3日電
世界12強棒球賽日本隊今天在桃園棒球場練球，大陣仗約60名日媒來台採訪，日本隊總教練稻葉篤紀說，隨著開打時間接近，越來越緊張，他也評價中華隊是「投打平均的球隊」。
世界12強棒球賽B組預賽將於5日在台中、桃園兩地開打，中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉同組，日本隊今天首次在台灣球場練球，稻葉篤紀說，雖然8月已經有來台灣看過一次場地，但今天練球感覺氣溫比想像中低、風也很大。
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日本隊預賽前兩戰會在桃園棒球場出賽，7日與中華隊比賽於洲際棒球場舉行，稻葉篤紀提到，上一次來台灣看球場，發現桃園球場紅土與草皮交界處落差比較大，今天首次練球場地看起來好很多；為了提前適應台灣的天氣和球場，日本隊在來台灣前，也選擇先到與台灣氣候接近的沖繩打熱身賽。
被問到有沒有關注中華隊的熱身賽，稻葉篤紀表示，「當然有，有一一確認中華隊球員的表現」。他也提到中華隊陣中有一些美職小聯盟的投手，也有具長打實力的打者，「是一支投打平均的球隊」。
稻葉篤紀表示，時間越來越接近開打，心情也越來越緊張，世界12強賽是很重要的比賽，「現階段專注在如何整合球隊的戰力，贏下每場比賽」。
日本隊今天首次在台灣安排練球，日本媒體也大陣仗採訪，根據官方統計資料，總計有60名日本媒體登記採訪。
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