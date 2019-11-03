12強熱身賽／委內瑞拉克服時差 猛攻12分勝古巴
2019-11-03 18:16中央社 台中3日電
世界12強官辦熱身賽今天由古巴交手委內瑞拉，委內瑞拉打線不同於昨天，打擊大爆發，以12比6奪勝，總教練蘇貝洛（CarlosSubero）說，經過休息克服時差，攻擊有很好的發揮。
雖然昨天委內瑞拉首場官辦熱身賽打擊熄火，以0比1不敵澳洲隊，不過今天打線甦醒，第4局猛攻7分奠定勝基，終場以12比6擊退古巴隊。委內瑞拉總教練蘇貝洛表示，「今天打者發揮得滿好的，一開始前幾棒，加上第4棒都有打出來。」
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對於昨天打擊熄火，蘇貝洛指出，雖然這不是藉口，但確實有受到時差影響，休息充足之後，今天有很好的發揮。第4棒豐邁爾（Balbino Fuenmayor）則說：「因為昨天才剛到台灣，旅途很遙遠，今天休息充分，加上隊友都很幫忙。」
12強賽預賽B組有中華隊、委內瑞拉、波多黎各及日本隊，即將於5日開打，豐邁爾表示，「全隊投、打、守、速度都很好，隊型都已經準備好了，期待複賽第1場開打。」
委內瑞拉今天的先發投手阿爾瓦雷茲（HendersonAlvarez）為前大聯盟強投，效力過藍鳥、馬林魚及費城人隊，曾在2013年效力馬林魚時投出無安打比賽，目前在墨西哥聯盟。他表示，未來不論是到台灣、日本或韓國的職棒打球，都有興趣也很歡迎。
阿爾瓦雷茲表示，今天投球有發揮水準，「我們投手陣容是由年輕加經驗豐富的選手，只要穩定發揮，相信結果就會很好。」
阿爾瓦雷茲指出，現在還不確定會擔任先發或後援投手，對戰哪一隊也還不知道；但他說：「會隨時準備好，除了台灣，日本隊也是強勁對手，就看比賽當天發揮。」
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