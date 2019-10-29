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12強／胡智為返台 盼爭取好成績

2019-10-29 23:19中央社 桃園機場29日電

胡智為。 圖／聯合報系資料照片
胡智為。 圖／聯合報系資料照片
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旅美投手胡智為今天晚間搭機返台表示，世界12強棒球賽各隊實力不可小覷，都令人想挑戰，他會立刻加入訓練全力以赴，配合中華隊總教練洪一中的規劃為台灣爭取好成績。

穿黑T恤、黑色牛仔褲，再戴著一頂黑色球帽的胡智為一入境，立刻受到熱情球迷包圍，更拿出準備好的棒球排隊要求簽名；胡智為一一滿足球迷期望，更與粉絲們熱情合照，親切力十足。

將於30日到台中市與中華隊會合的胡智為告訴中央社記者，為國家效力希望有好表現，會依循洪一中的規劃安排出賽。短期比賽教練須花很多腦力，無法像季賽安排固定先發、中繼與救援等，每個人都應隨機應變扮演好自己的角色。

他說，他在墨西哥的3場比賽除最後一場以外，其他兩場狀況都很不錯，目前身體狀況很好，會全力以赴，明天就會與中華隊一起練球。

胡智為表示，12強賽各隊實力非常好，除日本、韓國，其他國家也有多名美國職業棒球的小聯盟選手，是各國潛力新秀，相對也有很多挑戰。

他說，目前還沒計畫球賽結束後要去哪，屆時視身體狀況安排，但已近11個月沒跟家人見面，希望好好聚聚，見面吃飯、聊聊，有機會的話也希望見見朋友。

世界棒球12強棒協

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