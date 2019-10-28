12強／投手群張進德不陌生 打擊狀況調整更好

2019-10-28 20:23 中央社 桃園28日電



旅美捕手張進德結束亞洲棒球錦標賽後，緊接著備戰世界12強棒球賽，此次中華隊投手群新面孔不少，但張進德不陌生，互相溝通了解，自評打擊狀況更佳，「力量可以釋放得更好。」

張進德20日結束亞洲棒球錦標賽賽事，接著向世界12強棒球賽中華隊報到，此次中華隊投手群換血，資歷最深的投手為陳鴻文、陳禹勳，加入不少國家隊新面孔，包括林凱威、劉致榮、黃子鵬和林鋅杰等人。

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張進德2015年第一屆世界12強棒球賽時就有入選中華隊，當時陣中投手有陳鴻文、陳冠宇、陳禹勳，加上亞錦與吳昇峰、劉致榮、 林鋅杰等人搭配過，對投手群的掌握度反而不擔心，「持續跟投手溝通，互相了解，討論場上狀況該怎麼處理。」

談起目前搭配上的狀況，張進德表示，美系的投手比較少投指叉球，所以對指叉球的出手和角度還不熟悉，其他沒有太大問題。

至於打擊狀況，張進德表示，與亞錦賽比起來，現在的打擊狀況更佳，教練團幫忙調整後，「打擊力量發揮得更好，穩定度也有進步。」