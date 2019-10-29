12強／王躍霖國際賽奮鬥血淚史 已做到鞠躬盡瘁

12強賽再過一個禮拜就要開打，很多球迷都在討論中華隊有哪些遺珠，又有哪些國手不夠格入選，其中討論較多的是28歲投手王躍霖，覺得選他有討論空間，然而回顧王躍霖過去國際賽奮鬥血淚史，如今他揮別陰霾願意為國效力，應該給他多一點鼓勵才是。

2009年王躍霖從三信家商畢業，隨即加盟芝加哥小熊，簽約金26萬美元，除了旅美打拚，他長期披上國家隊戰袍投球，可說鞠躬盡瘁。

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12強賽中華隊自辦熱身賽，王躍霖六局下登板。有些球迷對他入選中華隊有點意見，但他從以前到現在一直願意為國效力的心意，就值得球迷多給他鼓勵。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

王躍霖穿中華隊球衣出賽包括，2011年10月巴拿馬世界盃、11月大聯盟全明星台灣大賽；2012年11月古巴亞洲巡迴對抗賽、WBC經典賽資格賽、亞錦賽，地點都在台灣；2013年3月WBC經典賽、10月天津東亞運、11月日本武士vs.中華戰士經典棒球對抗賽；2014年9月仁川亞運，短短3年內就打了9個國際賽或邀請賽。

而且，王躍霖投的比賽都很重要，2011年世界盃中華隊首戰荷蘭，先發7局失2分吞敗，這是他成棒第一場國際賽登板，休4天後，他對日本先發3局失2分吞敗。

2012年WBC經典賽資格賽，王躍霖對實力最強勁的紐西蘭先發，投3.2局無失分拿下勝投；同年亞錦賽王躍霖對日本先發4.1局失2分承擔敗投，對上「絕對不能輸」的中國，他後援3.2局無失分奪勝投。

2013年經典賽王躍霖對陣容豪華的荷蘭先發，只撐1.1局失3分無關勝敗。同年天津東亞運預賽對日本，王躍霖對日本先發6局無失分拿到勝投，四強賽再對日本先發，這次僅投1.1局掉5分吞敗。

王躍霖曾表示看弟弟王維中投球，自己也學到很多。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2014年仁川亞運最慘烈，王躍霖對南韓全職業明星隊先發，1人次都沒解決就退場，狂失5分吞敗，這也成為他在旅美時期國際賽最終戰。

更慘烈的是，王躍霖打完仁川亞運沒多久，就被芝加哥小熊釋出，後來前往日職阪神虎測試沒通過，2015年投入中職季中選秀，華麗的國際賽和旅美資歷完全沒用，長年為國征戰導致身心疲勞，當時他球速驟降，投球功力還剩多少飽受各界質疑，淪落到第六輪才被Lamigo桃猿撿走。

王躍霖在2015年1月被小熊釋出，3月前往阪神虎測試未能通過，在中職選秀會直到第六輪才被Lamigo挑走。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2016年王躍霖防禦率破6，61.1局送出40次四壞保送，球威和控球都出現大問題，直到2017年才找回昔日雄風，並拿下該季中繼王，球季結束桃猿球團與他簽下3年複數年約，最高為2020年的40萬元，總算苦盡甘來。

今年球季王躍霖出賽52場，戰績3勝5敗9中繼、防禦率4.47，帳面上成績不算亮眼，所以12強賽28人名單出爐榜上有名，當時受到許多球迷質疑，認為他不應該在名單內。

不過王躍霖本季每局被上壘率1.26還不錯，52.1局僅出現10次四壞保送，控球也很好，對右打被打擊率2成39，加上台灣大賽屢救險局，獲選勝隊優秀球員獎，反對聲浪才稍稍消退。

手王躍霖(左)今年總冠軍賽第3戰8局下登板後援，主投1.2局無失分，成功為球隊守住勝利。 中央社 分享 facebook

相隔5年，王躍霖再度進入國家隊，相信此刻他的心情應該很複雜，過去大小國際賽他無役不與，4度對日本先發，2度先發抗荷，亞運抗韓重任也交給他，每年小聯盟賽季結束就投入國家隊集訓比賽，一定對他季後休養調整有影響，最高層級只到小熊高階1A，無法更上一層樓，如果他婉拒中華隊徵召，有機會上大聯盟嗎？這個問題恐怕永遠不會有答案。

王躍霖的弟弟王維中，過去也多次列入中華隊大名單，包括仁川亞運、亞錦賽、2屆12強賽、WBC經典賽、雅加達亞運，不過因各種因素最終沒接受徵召，不見得是壞事，代表王維中有充裕時間備戰職棒新賽季，目前仍在大聯盟活躍，兄弟境遇兩相對照，令人感嘆。