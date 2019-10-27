親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

感恩之旅露玄機 郭台銘3女將表態不參選明年立委

台中感恩之旅 郭台銘爆料：第一眼看曾馨瑩沒看林志玲

運動筆記MIZUNO WAVE DUEL-跑場鬪士必備完成 你的不可能 !!!《ZEPRO RUN 215配速列車》
健行筆記桃園。三坑自然生態公園秋色無邊石岡/挑物古道
NBA今日最佳球員- Russell Westbrook (10月27日)賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 尼克 (10月27日)

12強賽古巴隊抵台4場交流賽 兄弟林威助領軍

2019-10-27 19:44中央社 台北27日電

備戰世界12強棒球賽，預賽C組古巴隊提前來台，將於28日起安排4場交流賽，前古巴名投拉佐為投手教練；古巴隊將與亞錦中華隊打2場比賽，與中職味全龍隊、中信兄弟各打1戰。

世界12強棒球賽C組預賽將於韓國開打，韓國、古巴、澳洲、加拿大同組，古巴隊赴韓國參賽前，先安排到台灣打熱身賽，28、29日將與今年拿下亞洲棒球錦標賽冠軍的中華隊班底交手，亞錦中華隊陣中旅外及入選12強賽球員離隊，也補進潛力球員，包括今年U18世界盃中華隊冠軍班底投手余謙。

古巴隊30日將與中職新軍味全龍隊交手，31日則與中信兄弟碰頭，兄弟隊由二軍總教練林威助領軍，兄弟隊帶12名投手，鄭佳彥、蔡齊哲、陳柏豪今年都有跟著球隊打中一軍總冠軍賽，今年季中選秀選入的投手魏碩成也將亮相。

古巴隊陣中教練團也有亮點，前古巴名投拉佐（Pedro Luis Lazo Iglesias），球員時期多次入選古巴國家代表隊，為此次12強賽古巴隊投手教練。古巴隊今天安排練球，28日至31日4場比賽皆在新莊棒球場舉行，比賽時間為晚間6時30分開打，交流賽現場售票，全場不分區300元。

世界棒球12強棒協中信兄弟林威助

相關新聞

12強／隔一個月實戰 熱身賽王柏融敲安又盜壘

2019-10-26 04:01

12強／被日本盯上 林立：不把他們看得很強

2019-10-26 01:22

12強／江少慶熱身賽飆速155 洪總讚：真的快

2019-10-25 23:55

12強／首場熱身實戰飆速150公里 張奕只在意尾勁

2019-10-25 22:51

12強／不是樂樂槍 洪總讚江少慶「真的有實力」

2019-10-25 22:33

12強／中華隊首場熱身賽 江少慶、張奕登板飆速

2019-10-25 21:48

12強／頂著打擊王光環 林立盡力不怕被放大檢視

2019-10-25 20:15

12強／熟悉的中心打線 王柏融習慣壓力了

2019-10-25 18:28

12強／中華隊首場熱身賽 廖乙忠、江少慶先發

2019-10-25 17:47

12強／劉致榮首場熱身賽休兵 28日再戰味全龍

2019-10-24 20:21

世界12強#沒在怕的! adidas力挺王柏融無畏挑戰

2019-10-24 19:30

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00
看更多

熱門文章

NBA／衛少大三元紀錄夜 火箭升空新賽季開胡

2019-10-27 10:48

法國羽賽／不敵西班牙前球后 戴資穎將讓出后座

2019-10-26 23:31

NBA／布克領太陽火力四射 爆冷轟垮快艇

2019-10-27 13:37

MLB／客場優勢正流行？ 太空人2連勝追平國民

2019-10-27 12:04

NBA／哈登怒砸球反打自己臉 哈特一臉黑人問號

2019-10-27 17:15

MLB／批太空人「說謊」 資深播報員拒看世界大賽

2019-10-27 10:55

中職／最後的藍彩帶 桃猿告別賽20810人創紀錄

2019-10-26 22:58

MLB／第五戰再對薛則 柯爾準備燒完油箱

2019-10-27 08:53

法國羽賽／讓出球后 戴資穎團隊慶生轉換心情

2019-10-27 08:11

NBA／羅斯飆31分無用 76人少安比德照壓活塞

2019-10-27 11:59

MLB／季前最高只在1A 奇兵尤奎迪拯救太空人

2019-10-27 15:14

NBA／楊恩狂轟39分 助老鷹開季2連勝

2019-10-27 11:45

2019 MLB世界大賽賽程&最新戰況

2019-10-27 11:58

NBA／德羅展下半場發威 馬刺主場對巫師20連勝

2019-10-27 12:35

NBA／勒夫準大三元 騎士力壓溜馬奪首勝

2019-10-27 14:40

NBA／字母哥延長賽犯滿 熱火逆轉公鹿2連勝

2019-10-27 09:03

NBA／領先21分遭逆轉 字母哥：不會失去信心

2019-10-27 15:08

NBA／大三元超越喬丹 約柯奇：盼冠軍戒也贏

2019-10-27 00:38

12強／亞冠賽封鎖中華隊 今永昇太先發呼聲高

2019-10-27 10:20

NBA／生涯得分兩位數場次比重 詹姆斯史上第一

2019-10-27 11:35

NBA／華克本季新高32分 塞爾蒂克賞尼克3連敗

2019-10-27 11:50

MLB／太空人複製洋基經驗？當年英雄是吉拉迪

2019-10-27 16:44

中職／猿隊告別影片 林智勝、陳金鋒驚喜現身

2019-10-26 23:23

MLB／布萊格曼致命滿貫砲 國民球迷提前回家

2019-10-27 15:56

中職／桃猿告別賽 劉保佑：擁有球隊這輩子無憾

2019-10-26 22:30

NBA／客場強碰紫金軍團 黃蜂變陣迎戰

2019-10-27 13:04

亞錦賽／隔18年奪冠辜仲諒加碼 一人可領百萬

2019-10-27 11:20

MLB／太空人扳回一城 川普有球看了！

2019-10-27 00:15

MLB／薛則不搭鈴木清 第5戰拚勝恐有變數？

2019-10-27 17:39

網球／費德勒傳奇！ 連13度闖巴塞爾決賽

2019-10-27 10:05

MLB／年度最佳牛棚 查普曼首獲獎、海德連莊

2019-10-27 10:19

中職／再見Lamigo 劉玠廷：再見了我的青春

2019-10-27 00:04

黑豹旗／裕德初登場不敵建中 表現超預期

2019-10-27 15:53

黑豹旗／去年被獅隊釋出 邱子愷回母校西苑執教

2019-10-27 17:37

企排／鯨華女排搞混搭 「娛樂化」更有看頭

2019-10-26 20:09

MLB／大都會前教頭卡洛威 轉天使投教協助麥登

2019-10-27 08:22

企排／前加拿大國手 鯨華奧格威驚豔台球風黏

2019-10-27 15:40

中職／為球迷延緩轉賣 劉玠廷：時間還是到了

2019-10-27 11:56

MLB／復健進度正常 投手大谷11月下旬練投

2019-10-27 09:26

黑豹旗／208隊參戰創新高 中信發掘生力軍

2019-10-27 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top