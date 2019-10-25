12強熱身賽／江少慶飆速155 洪總讚：真的快

2019-10-25 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／桃園報導



中華隊投手江少慶。 記者季相儒／攝影 分享 facebook 中華隊備戰十二強賽，昨晚在桃園棒球場進行首場自辦熱身賽，藉由實戰測試球員狀況，十名投手各投一局，江少慶、張奕最快球速都飆到至少一五○公里，終場中華隊以五比四擊敗新北市隊。

昨天中華隊十名投手各投一局，除了廖乙忠外，其他九人都是面對中華隊打者，共被揮出九支安打，送出十一次三振，而五名旅外投手江少慶、張奕、林鋅杰、林凱威及陳冠宇登板都沒有自責分。

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江少慶先發一局，被王柏融揮出一安，三個出局數都用三振抓下，最快球速飆到一五五公里。中華隊總教練洪一中表示，原本就知道他的球很快，昨天也見識到是「真的」快，「均速都有一五○公里以上，就不是測速槍的問題，真的有實力。」

江少慶前一次實戰是九月中的球隊季後賽，相隔一個月登板，他說：「這幾天回到台灣，還是有進牛棚。」昨天主要測試直球控球及變化球使用比例，讓自己慢慢調整到正式比賽的狀態。

張奕昨天接在江少慶後登板，也是他首度以旅日球員身份在台灣出賽，中繼一局送出兩次三振，球速也達一五○公里，但他認為自己狀況只是普通，「好的部分是變化球控球和直球尾勁，不好的地方是節奏有點慢。」

今年十二強賽對於投球準備、換投、捕手暫停時間都有限制，賽後洪總也再向全隊叮嚀，「要大家稍微去習慣一下，這次滿嚴格在執行。」

經過首戰觀察，洪總指出，全隊狀況還可以，接下來將透過廿八日與味全龍隊交手及兩場官辦熱身賽再調整。但官辦熱身賽打完後只休一天就要進行首戰，怎麼調配投手也讓洪總傷腦筋，「可能會叫不是中華隊的投手先投。」