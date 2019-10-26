12強熱身賽／王柏融隔一個月實戰敲安又盜壘 在台出賽很興奮

2019-10-26 04:01 中央社 桃園25日電



旅日火腿隊野手王柏融上一次在正式比賽出賽為9月22日，相隔約1個月，25日在世界12強棒球賽中華隊與新北市成棒隊自辦熱身賽出賽，先發扛3棒、守右外野。 中央社 分享 facebook

旅日火腿隊野手王柏融打世界12強棒球賽，今天自辦熱身賽扛3棒，兩打席敲出1支安打，有1次盜壘成功；王柏融說，有段時間沒有實戰，多看球找感覺，「能在自己國家出賽很興奮」。

王柏融上一次在正式比賽出賽為9月22日，相隔約一個月，今天在世界12強棒球賽中華隊與新北市成棒隊自辦熱身賽出賽，先發扛3棒、守右外野，首打席面對旅美投手江少慶敲出右外野方向安打，並成功盜上二壘，3局打擊機會選到保送。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

王柏融提到，相隔比較久的時間沒有實戰，希望透過熱身賽多看一些球，找回跟球的感覺，今天安打上壘、發動盜壘，也是想要測試一下腳的狀況，目前沒有太大的問題，無論打擊、守備、跑壘感覺都不錯。

中華隊今天以5比4擊敗新北市成棒隊，總教練洪一中表示，28日與中職味全龍隊自辦熱身賽，應該會是相同模式，盡可能讓投手都登板測試一下狀況，至於打線部分，今天先發中心棒次3到5棒分別為王柏融、林泓育和陳俊秀，要看球員的近況，但不至於有太大的變動。

王柏融旅日後首度回台打國際賽，又是攸關2020年東京奧運資格賽，王柏融表示不會特別去想資格的問題，「上場就是打球，當成一般比賽，可以回到台灣打球很興奮」，也不會特別去想壓力，直言：「已經習慣了」。