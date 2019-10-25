12強賽／王宗豪國際賽好表現被看見 洪一中直誇不錯

2019-10-25 19:35 中央社 桃園25日電



中華隊備戰世界12強棒球賽，在亞洲棒球錦標賽結束後有做過一次名單異動，總教練洪一中今天說，暫時名單不會再做異動，但點名業餘台電投手王宗豪不錯，若有傷兵也不失為考量。

中華隊積極備戰世界12強棒球賽，今天、28日在桃園棒球場安排自辦熱身賽，20日亞洲棒球錦標賽中華隊拿下冠軍後，世界12強賽中華隊也做出名單異動，在亞錦賽表現亮眼的投手林鋅杰、劉致榮，以及捕手張進德遞補世界12強中華隊。

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中華隊今天與新北市隊自辦熱身賽，中華隊陣中除了劉致榮外，其餘11名投手暫定都會上場。談起球隊陣容，洪一中突然點名，在亞錦賽與日本冠軍戰中，中繼好投的台灣電力成棒隊投手王宗豪很不錯。

被問起會不會考慮將王宗豪也放入12強賽中華隊名單中，洪一中表示，現階段暫時不會再做名單變更，但如果投手群有出現傷兵，王宗豪不失為一個考量。

29歲的台電左投王宗豪，沒有加入職棒，但是國際賽資歷完整，去年印尼雅加達亞運與韓國隊交手，王宗豪中繼好投也是搶勝關鍵，今年亞錦冠軍戰，王宗豪對日本中繼3.1局飆7K、無失分，好表現也更讓人矚目。

同在業餘打拚的合作金庫成棒隊投手吳昇峰提到，王宗豪適不適合被選入12強代表隊是教練團的考量，不方便做評論，但對於業餘球員來說，一場定勝負的短期盃賽是常態，「我們蠻習慣這種張力和場面。」