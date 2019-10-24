世界12強#沒在怕的! adidas力挺王柏融無畏挑戰

2019-10-24 19:30 聯合新聞網 文／Tzuyi



聯合報系資料照、adidas提供 分享 facebook

世界12強棒球賽即將開打，為力挺中華隊，adidas也推出「沒在怕的」品牌活動，一起替中華隊前進2020東京奧運集氣！「#沒在怕的」是代表面對強敵環伺及大賽的壓力，仍無畏挑戰的精神，年少揚名的王柏融將代表中華隊與對手正 面對決。他霸氣宣告「上場從不想退路，前進世界舞台機會我們決不讓！」

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26歲的王柏融，在成棒時期打擊能力快速成長，2014年仁川亞運開始受到矚目，隨後在U-21世界盃等賽事成為中華隊主將。2015年季中選秀加入Lamigo，隔年就成為中華職棒首位四割男，並且連續兩年囊括中華職棒各項打擊獎項，在國內掀起「大王旋風」。

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2018年底他勇於挑戰，宣告啟動入札程序，成為自由球員旅外第一人，順利加盟日本職棒日本火腿鬥士隊。

『無論在什麼樣的環境與地方，努力做到初心與一致，該努力的不能少，該持續的還是要做。』

台灣旅外球員不少，但許多都是學生時期就出國發展，從中華職棒輸出的寥寥可數。以前僅有球團間協商或交易，而且多是投手，王柏融是第一位啟動入札程序自由球員，而且是以野手身份加盟。「人因為已知而安定，因為未知而恐懼」，只要嘗試，有了經驗，自然就不容易恐懼，因此即使要挑戰強度更高的棒球，他總是沒在怕的！

雖然加入日職的第一年因傷影響，整體表現不如預期，不過他並未退縮，他認為困難與挑戰是人生中必須有的，遇到了才能看清自己、認清自己，勇敢的面對一切就會有不一樣的收穫。對於低潮，他嘗試看清自己優缺點，專注在自己的缺點補強與優勢的延續上，比較不太會去關注及考慮那些批評的言語。

『沒有人天生無懼，沒在害怕的背後要用許多努力來補強，要讓自己不害怕，就是要接受自己的弱點，找出自己能還更進步的地方，不斷嘗試、持續修正。』

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現在他回到台灣，將代表中華隊出戰「世界12強棒球賽」。這是最高等級的國際棒球賽事，因此各國勢必精銳盡出，面對更強勁的對手，大王沒有特別想著要對戰哪位投手，或是跟日職隊友對決。他認為抱持著不想輸的心態去面對，表現好與不好另當別論，重點是心裡如何看待自己。

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大王王柏融穿上adidas「挺中華 VRCT 應援外套」 以限定「CT徽章」率先於賽前秀一波，希望能號召全台球迷在接下來的賽事中，一同為中華隊助陣加油、讓中華隊挺進睽違12年的奧運！