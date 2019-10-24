親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

為何日本人不愛穿牛仔褲？ 澀谷年輕人曝3大原因超中肯

運動筆記說馬拉松故事的人ＺＥＲＰＯ　ＲＵＮ　21K２：３０ 配速員
健行筆記【為了嘉明】女為悅己著容【桃園復興】霧鎖重林．登復興三尖之首
NBA賽事精華- 公牛 vs. 黃蜂 (10月24日)賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 76人 (10月24日)

世界12強#沒在怕的! adidas力挺王柏融無畏挑戰

2019-10-24 19:30聯合新聞網 文／Tzuyi

聯合報系資料照、adidas提供
聯合報系資料照、adidas提供
分享

世界12強棒球賽即將開打，為力挺中華隊，adidas也推出「沒在怕的」品牌活動，一起替中華隊前進2020東京奧運集氣！「#沒在怕的」是代表面對強敵環伺及大賽的壓力，仍無畏挑戰的精神，年少揚名的王柏融將代表中華隊與對手正 面對決。他霸氣宣告「上場從不想退路，前進世界舞台機會我們決不讓！」

圖／adidas提供
圖／adidas提供
分享

26歲的王柏融，在成棒時期打擊能力快速成長，2014年仁川亞運開始受到矚目，隨後在U-21世界盃等賽事成為中華隊主將。2015年季中選秀加入Lamigo，隔年就成為中華職棒首位四割男，並且連續兩年囊括中華職棒各項打擊獎項，在國內掀起「大王旋風」。

聯合報系資料照
聯合報系資料照
分享

2018年底他勇於挑戰，宣告啟動入札程序，成為自由球員旅外第一人，順利加盟日本職棒日本火腿鬥士隊。

『無論在什麼樣的環境與地方，努力做到初心與一致，該努力的不能少，該持續的還是要做。』

台灣旅外球員不少，但許多都是學生時期就出國發展，從中華職棒輸出的寥寥可數。以前僅有球團間協商或交易，而且多是投手，王柏融是第一位啟動入札程序自由球員，而且是以野手身份加盟。「人因為已知而安定，因為未知而恐懼」，只要嘗試，有了經驗，自然就不容易恐懼，因此即使要挑戰強度更高的棒球，他總是沒在怕的！

雖然加入日職的第一年因傷影響，整體表現不如預期，不過他並未退縮，他認為困難與挑戰是人生中必須有的，遇到了才能看清自己、認清自己，勇敢的面對一切就會有不一樣的收穫。對於低潮，他嘗試看清自己優缺點，專注在自己的缺點補強與優勢的延續上，比較不太會去關注及考慮那些批評的言語。

『沒有人天生無懼，沒在害怕的背後要用許多努力來補強，要讓自己不害怕，就是要接受自己的弱點，找出自己能還更進步的地方，不斷嘗試、持續修正。』

聯合報系資料照
聯合報系資料照
分享

現在他回到台灣，將代表中華隊出戰「世界12強棒球賽」。這是最高等級的國際棒球賽事，因此各國勢必精銳盡出，面對更強勁的對手，大王沒有特別想著要對戰哪位投手，或是跟日職隊友對決。他認為抱持著不想輸的心態去面對，表現好與不好另當別論，重點是心裡如何看待自己。

圖／adidas提供
圖／adidas提供
分享

大王王柏融穿上adidas「挺中華 VRCT 應援外套」 以限定「CT徽章」率先於賽前秀一波，希望能號召全台球迷在接下來的賽事中，一同為中華隊助陣加油、讓中華隊挺進睽違12年的奧運！

世界棒球12強棒協

相關新聞

12強／軟銀王牌千賀滉大退隊 4天內3大咖消失

2019-10-24 18:17

世界12強棒球賽 聯新國際醫院接中華隊醫療團

2019-10-24 15:20

12強／中華隊開訓 劉致榮找建仔學伸卡

2019-10-24 00:05

12強／中華隊初體驗 張奕點名陳鴻文很搞笑

2019-10-23 19:51

12強／劉致榮球速短期暴增 王建民認為很罕見

2019-10-23 18:20

12強／中華隊見到老戰友 王柏融有回家的感覺

2019-10-23 17:48

12強／電視上的學長突然出現 劉致榮緊張開訓

2019-10-23 16:33

12強／亞錦賽中華隊當古巴靶子 U18功臣余謙入列

2019-10-23 16:09

12強／劉致榮很開心出國 間接證實加入紅襪

2019-10-23 16:00

12強／洪一中初見劉致榮 ：158公里怎麼練的？

2019-10-23 15:19

12強／王柏融致意恰恰 洪總：王說怎麼用都OK

2019-10-23 14:53

12強／中華隊替換4員 劉致榮正式入列

2019-10-23 14:13

12強／執教初體驗 恰恰坦言：有點慌

2019-10-22 23:41

12強／預賽3隊都不好惹 洪一中：日本就不必講了

2019-10-22 18:58

12強／郭嚴文PK彭政閔 竟然覺得年紀大了

2019-10-22 18:16

12強／羅德唯一代表 陳冠宇：監督要我別丟臉

2019-10-22 17:47

12強／彭政閔試拿教練棒 第一次總是比較慌亂

2019-10-22 17:23

12強／預賽對中華 稻葉篤紀警戒王柏融

2019-10-22 13:22

12強／恰恰教練來了 中華隊今開練

2019-10-21 23:45

12強／吉拉迪找工作太忙 美國隊決定換教頭

2019-10-17 06:45

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00
看更多

熱門文章

MLB／大聯盟官網證實 劉致榮2293萬加盟紅襪

2019-10-24 07:41

MLB／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

2019-10-24 12:11

MLB／劉致榮提前加盟紅襪 內幕是入選12強賽

2019-10-24 11:58

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

2019-10-24 15:34

NBA／厄文初亮相狂砍50分 籃網延長賽不敵灰狼

2019-10-24 11:06

NBA／獨行俠雙星飆57分搶勝 巫師八村壘首戰雙十

2019-10-24 11:30

NBA／籃球之神喬丹抱團組夢幻隊 再選還是這4位

2019-10-23 22:20

NBA／評柯瑞不是名人堂球星 柯爾：喬丹有自己的標準

2019-10-24 15:30

台電左投王宗豪—為大賽而生的業餘王牌

2019-10-24 07:00

NBA／唐西奇34分宣告接班 被喊MVP起雞皮疙瘩

2019-10-24 12:41

NBA／厄文開幕戰砍50分 史上第5人

2019-10-24 11:15

法國羽賽／首戰打滿三局 戴資穎開胡

2019-10-23 23:36

NBA／華克綠衫軍首秀熄火 76人西蒙斯準大三元搶勝

2019-10-24 10:42

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-24 16:00

大聯盟委／台球員30比2 原因：少棒不投變化球

2019-10-24 07:00

MLB／輸首戰不怕 休士頓富商再砸百萬美元押太空人奪冠

2019-10-24 08:27

NBA／戰勝湖人賽後嗨過頭 貝佛利扔球吞2.5萬美元罰款

2019-10-24 10:22

12強／中華隊開訓 劉致榮找建仔學伸卡

2019-10-24 00:05

MLB／第七局為何崩盤？太空人教頭：從哪談起？

2019-10-24 13:13

NBA／墨瑞回歸全能演出 馬刺主場擊退尼克

2019-10-24 12:30

NBA／洛城大戰 快艇新球季首戰開「湖」

2019-10-24 00:19

NBA／回應喬丹評論 柯瑞：自己還有很多需要證明

2019-10-24 17:30

NBA／菜鳥飆破首戰三分球紀錄 黃蜂驚險奪勝

2019-10-24 10:38

NBA／新賽季收入排行 詹姆斯賺28億元創現役新高

2019-10-24 09:57

NBA／首秀表現差非壓力 綠衫軍華克：只是投不進

2019-10-24 12:02

NBA／領暴龍冠軍戒還不夠 德瑞克加碼客製款更奢華

2019-10-24 13:50

NBA／米契爾第四節隻手遮天 爵士主場逆轉雷霆

2019-10-24 13:05

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

MLB／連續25場沒敗過 柯爾對國民踢鐵板

2019-10-23 23:50

日職／軟銀6年5冠 締造隊史首次3連霸

2019-10-24 00:08

NBA／約柯奇末節獨拿16分 金塊客場力壓拓荒者

2019-10-24 13:24

中職／兄弟5人包辦金手套獎 王勝偉9座史上最多

2019-10-24 17:18

MLB／小熊新教頭出爐 2016冠軍捕手羅斯掌兵符

2019-10-24 09:53

MLB／本季提前報銷 楚奧特、葉力奇仍收漢克阿倫獎

2019-10-24 09:34

NBA／溫史洛全能領軍 熱火第四節轟垮灰熊

2019-10-24 14:30

法國羽賽／差點扳倒球王桃田賢斗 王子維獲滿堂彩

2019-10-24 09:09

全運會／金門之光 陳彥維田徑跑出新頁

2019-10-23 21:39

NBA／暑假試訓仍重返無望 史陶德邁爾轉戰CBA

2019-10-24 10:52

美職／約克革命招募台灣好手 月薪最高3千美元

2019-10-24 14:47

12強／軟銀王牌千賀滉大退隊 4天內3大咖消失

2019-10-24 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top