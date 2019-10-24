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12強／中華隊開訓 劉致榮找建仔學伸卡

2019-10-24 00:05聯合報 記者藍宗標／桃園報導

世界12強棒球賽中華隊昨舉行開訓儀式。 記者蘇健忠／攝影
世界12強棒球賽中華隊昨舉行開訓儀式。 記者蘇健忠／攝影
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中華棒球隊備戰世界十二強賽昨天開訓，亞洲棒球錦標賽ＭＶＰ劉致榮報到，成為全隊年紀最小的球員；外傳紅襪隊已簽下合約，年僅廿歲的劉致榮強調，「很開心可以出國打球」，等於間接證實將展開旅美生涯。

中華隊調整廿八人名單，李振昌、宋家豪、林祐樂、詹子賢退隊，由劉致榮、林鋅杰、張進德、張志豪遞補，昨天開訓儀式已有廿七人亮相，包括旅日好手王柏融和兩名亞錦賽國手劉致榮、吳昇峰完成報到，最後一人是旅美投手胡智為

胡智為最近在墨西哥冬季聯盟先發兩場，投十三局無失分，中華隊總教練洪一中表示，胡智為將在月底報到，他加入中華隊後，就是全員到齊。

劉致榮昨天出席世界12強賽棒球賽中華隊開訓。 記者蘇健忠／攝影
劉致榮昨天出席世界12強賽棒球賽中華隊開訓。 記者蘇健忠／攝影
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劉致榮備戰十二強賽第一天，被問到是否加盟紅襪一事，先說「現在以中華隊為主，其他交給經紀人處理」，之後談到紅襪野手林子偉，他說：「很開心出國，隊上有台灣前輩，會比較快進入狀況，他也會照顧我。」

十二強賽十一月五日開打，將是劉致榮生涯首次參加一級國際賽，他表示，向中華隊報到後很快融入團隊，好好把握這次機會、改變自己，也想向投捕教練王建民請教投伸卡球的問題。

王建民得知此事，認為劉致榮球速快、又有尾勁，專精一樣就好，不一定非要投伸卡球。

劉致榮短短九個月內，最快球速從一百四十七增至一百五十八公里，王建民表示，很少球員能在幾個月內增加這麼多，劉致榮私下應有強化身體素質。

他說：「從電視上看劉致榮投球很輕鬆，身體協調性不錯，球速夠快就不需伸卡，只要球很會跑，再搭配拿手的球種就夠了。」

世界棒球12強棒協劉致榮胡智為紅襪王建民伸卡球林子偉宋家豪張志豪

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