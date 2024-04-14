藍不挺馬習二會？ 黃健庭：已盡力支持

「國民黨主席朱立倫在公開談話中，都肯定前總統馬英九訪問中國，要回國時還指派我去接機！」針對馬英九文教基金會執行長蕭旭岑對外說「黨沒有全力支持」馬前總統出訪，國民黨秘書長黃健庭14日受訪時強調，即使國民黨在馬前總統出訪前一天，才收到通知，且行程規劃都是從媒體看到的，但對於馬的出訪、馬習二會都是祝福的。但他也說，會努力安排馬、朱會面。

國民黨前總統馬英九4月前往中國訪問，並於10日與中國國家主席習近平碰面，是睽違9年的「馬習二會」。不過訪團回國後，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑受訪時幾度透露，國民黨並沒有全力支持馬英九訪問中國，此話一出，隨即引發媒體熱議。

出發前黨並不知情

對此，國民黨祕書長黃健庭接受本報專訪時表示，他對於蕭旭岑講這話感到十分意外，因為馬前總統要到中國訪問，是出發的前一天才通知國民黨副秘書長江俊霆，黨中央從頭到尾都沒有參與前面的行程安排與任何規劃。

他強調，即使這樣，但朱立倫在中常會的公開談話，抑或是被記者堵訪時，都是公開支持馬英九出訪，並感謝馬英九為兩岸和平的努力，而且這樣的表態並不只一次，若說沒有全力支持，會覺得有點意外。

會請朱跟馬見面

「黨內看法不一致難免，但對兩岸交流好的事情，黨中央都給予祝福！」黃健庭說，他們還批評民進黨不要亂扣馬前粽統紅帽子、逼迫台灣民眾在戰爭與和平之間作選擇；且馬前總統結束訪問後，他還奉朱主席之命，代表朱主席前去接機，「該做的事情都做了。」他歎說，不確定蕭旭岑在說國民黨的誰，但若是講黨中央，「會有點難接受」。

黃健庭還原當時接機場景指出，他特別跟蕭旭岑說：「主席（朱立倫）請我來接機，馬前總統訪問中國辛苦了。」當時蕭旭岑還回應說，「謝謝，後續看看馬前總統與主席要不要見個面，」因此他會建議蕭旭岑安排時間請朱主席拜訪馬前總統，將最近的誤會釐清，「雙方的立場是一致的，」黃健庭強調。

藍委：已全力支持

「多數民意希望可以務實、尊嚴的與中國交流！」國民黨立院黨團書記長洪孟楷受訪時表示，在馬前總統出發前，國民黨立院黨團曾召開記者會，對此行表示正向看待，且認為馬前總統出訪可以捍衛中華民國主權，代表主流民意與對岸平等交流；且交流結束後，也有黨籍立委前往接機，「這不是全力支持，什麼是全力支持？」洪孟楷反問。

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