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綠狂批馬「一中各表」 藍：請民進黨提「自己的版本」與陸溝通

中央社／ 台北12日電
中共中央總書記習近平（右）10日下午在北京人民大會堂「東大廳」會見前總統馬英九（左）。聯合報系資料照片／記者廖士鋒攝影
中共中央總書記習近平（右）10日下午在北京人民大會堂「東大廳」會見前總統馬英九（左）。聯合報系資料照片／記者廖士鋒攝影

前總統馬英九訪陸，在「馬習二會」上提及「一中各表」論述引起綠營批評，國民黨今天反批民進黨應拿出「自己的版本」與中國大陸溝通，才是負責任執政黨該有的作為。

馬英九日前率團訪問中國大陸，並與中共總書記習近平進行「馬習二會」，引發各界關注。國民黨今天下午透過新聞稿指出，國民黨堅持黨綱、黨章的原則，以兩岸人民福祉與兩岸和平為最大的目標，而馬英九在公開會見時，當著習近平的面說出「原汁原味的九二共識」，其實就是「一中各表」的展現。

國民黨強調，正因為兩岸在最難的問題上達成「各表」的共識，所以才可能在1993年4月的新加坡舉行辜汪會談，並在隨後2年間不間斷地進行事務性商談。如果沒有這項基本妥協，兩岸不可能在長達幾十年的對立後短時間內關係大幅進展。這個重要歷史事實，不僅有當時海基和海協兩會雙方往來的電報為證，也有大量的媒體報導可以佐證。

國民黨認為，馬英九的談話，不僅再度證明兩岸交流必須持續對話的重要性，且「一中各表」的默契也確實存在。陸委會也承認對岸在此次會面談話偏向柔性，這其實是提供了一個和緩兩岸關係的契機，民進黨政府應該善加把握。

國民黨表示，國民黨堅持秉持著黨綱、黨章的立場，走「親美、友日、和陸」的路線，兩岸的和平交流，更需要對話、需要溝通，呼籲準總統賴清德，兩岸的情勢是兵凶戰危還是和平繁榮，都在執政黨的一念之間。

一中各表 兩岸關係 國民黨 馬英九

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