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新聞幕後／天下第一湯 暖了冰封兩岸

聯合報／ 本報記者林新輝
中共總書記習近平（右）10日下午在人民大會堂東大廳會見前總統馬英九（左）一行，中共政治局常委王滬寧、蔡奇也陪同會見，是中國大陸官場罕見的高規格安排。新華社
中共總書記習近平（右）10日下午在人民大會堂東大廳會見前總統馬英九（左）一行，中共政治局常委王滬寧、蔡奇也陪同會見，是中國大陸官場罕見的高規格安排。新華社

中共中央總書記習近平與前總統馬英九前天「馬習二會」後，中國大陸政協主席王滬寧當晚在釣魚台賓館《萬柳堂》設宴款待馬英九一行約兩個小時。馬英九訪問大陸十一天最重要的三個小時，儘管他沒有達成任何和緩兩岸緊張關係的「具體意義」，但從美方反應，美國鼓勵降低緊張和促進兩岸關係的方式，支持雙邊在尊嚴和尊重的基礎上持續對話來看，馬習二會為冰封兩岸吹起暖風的「象徵意義」，是美中台目前非常需要的「氛圍」。

馬英九與習近平會面時，提到「九二共識」、「一中各表」、「中華民國」；返台發表談話再次同時用了「中華民國」及「中華民族」。習近平談話主動提到「樂見大陸民眾多去台灣看一看」；對於馬英九是「口誤」或「脫口」，習近平未見不悅之色，陸方也未禁止採訪媒體引用。

「馬習二會」閉門會談，「大九學堂」台灣青年學生也列席。馬英九透露，習近平對台灣青年學生的意見是非常認真的聽取，也對青年學生的問題與想法有正面回應，這是對恢復兩岸交流、緩和緊張關係最有意義的收穫。

王滬寧前晚在釣魚台國賓館《萬柳堂》設宴請馬英九等人，作東的主人介紹萬柳堂歷史，歷經元朝修建，多文人學士游宴賦詩，到乾隆皇帝十分喜愛萬柳堂風光旖旎，這裡也是接待來大陸訪問的外國國家元首、政府首腦及世界知名人士場所，是陸方對外賓的最高禮遇。

菜色中最富盛名的「天下第一湯」《酸烏魚蛋湯》，這道湯是由烏魚蛋為主要食材，烏魚蛋不是蛋，也不是台灣熟悉的烏魚子，而是雌性墨魚的卵腺體，馬英九等人對這道湯印象深刻。宴桌上的酒是二○○六年的貴州茅台，作東的主人開玩笑說：「不好意思，讓馬先生過期的酒。」餐宴原訂六十分鐘，賓主相談盡歡，兩小時才結束。

暌違九年再相見，透過馬習二會，馬英九向兩岸、美方傳遞了「兩岸關係可以做到不要弄得劍拔弩張」，證明兩岸交流和平穩定的空間一直都在，這也是隨行訪陸台灣青年學生的共同心聲，習近平對兩岸交流也有正面回應。

知情人士透露，馬英九未將此視為了不起的成就，馬現在只是「民間人士」，馬深知不能將「馬習二會」視為兩岸關係已是「輕舟已過重山」。而兩岸未來能否走向和平道路，端視準總統賴清德的一念之間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一中各表 九二共識 王滬寧 習近平 賴清德 釣魚台 馬習二會 馬英九

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