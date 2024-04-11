馬習二會後返台 馬英九盼台灣年輕人拋開意識形態

前總統馬英九今天結束訪中行返台，他表示，希望台灣年輕人拋開意識形態，只要有共同的政治基礎、九二共識，兩岸就可以繼續對話。他再度將「中華民族」口誤講成「中華民國」。

「馬習二會」昨天在中國北京人民大會堂東大廳舉行，馬英九與中共總書記習近平會面，在致詞過程中一度將「中華民族」口誤講成「中華民國」，但又立刻改口。

馬英九今天中午搭機返抵桃園國際機場，發表談話時再度口誤，他表示，這次訪問大陸11天，最重要的收穫是讓台灣的年輕人深刻瞭解中華歷史文化，認識到即使台灣和大陸政治制度、生活觀、價值觀不同，但都是炎黃子孫，同屬「中華民國」，隨後又更正為「中華民族」。

馬英九說，希望台灣的年輕人拋開意識形態，認識到台灣與大陸歷史及文化的連結，不是政治能切得開的，更重要的是兩岸的中國人可以用和平方式解決爭端，只要有共同的政治基礎、九二共識，兩岸就可以繼續對話。

馬英九也說，昨天和習近平會面，習近平認真聽取台灣年輕人的意見，也誠懇一一回覆，表達大陸推動和平發展、共創兩岸福祉的決心，他覺得這對兩岸交流是很正面的訊息，未來會持續推動兩岸青年交流，讓台灣人更平安、幸福。