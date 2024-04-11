馬習二會 紐時：中國設往來條件欲框限台灣

前總統馬英九時隔逾8年再度與中共總書記習近平會面。紐約時報報導，中國用這次會面展現有意願與台灣往來，但只能照北京所設條件，欲藉此框限5月將就任總統的賴清德。

馬英九訪問中國11天，10日在北京人民大會堂會見習近平，是繼2015年11月兩人在新加坡會晤後再次見面，也是兩岸分治75年來，中華民國前總統首次在中國土地上會見中共最高領導人。兩人在鏡頭前握手、微笑，與隨行人員一同上桌對話。

紐時分析，習近平對馬英九展現和善，是北京為賴清德設定往來條件的策略一環。賴清德1月勝選後以「對話取代對抗」向北京喊話，但中方無動於衷，近幾個月在軍事、經濟、外交層面持續對台施壓。

另一方面，北京欲拉攏像馬英九這類對中方友好的台灣政治人物。馬英九接受北京設定的關係框架，認為雙方即使對一中意涵存有分歧，兩岸仍同屬一個中國。

馬英九致詞時說「兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫」，應該互助合作，致力振興中華。

紐時報導，上述觀點沒有反映台灣廣泛民意。多數台灣人民反對兩岸統一，接受台灣自治、沒有獲多數政府承認為獨立國家的模糊現狀；愈來愈多民眾認為自己是台灣人，而非中國人。就連馬英九所屬的國民黨在1月總統大選推派的候選人侯友宜也對中國懷抱戒心。

習近平致詞時強調兩岸同胞都是中國人，「制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢」。

報導寫道，馬英九執政8年期間加強兩岸交流，2015年與習近平在新加坡會面時，兩人都讚揚可為兩岸持久和平、終結數十年敵意鋪路。兩人在北京再次會面時，友好解決台灣前途的前景似乎遙不可及。

近年兩岸關係緊繃，美中關係連帶受影響。根據中方通稿，習近平上週與美國總統拜登通話時說：「台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線。對於台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之。」

華爾街日報報導，拜登在華府招待日本、菲律賓領袖之際，習近平在北京歡迎馬英九到訪，凸顯台灣在習近平眼中的分量。

「九二共識」一詞創造者、前國家安全會議秘書長蘇起10日在台北一場活動說，習近平可能以會見馬英九，在地緣政治紛亂時向爭取連任的拜登傳遞「不用擔心台海，至少我沒有給你添麻煩」的訊號。

報導提到，北京加強對台威脅，是對外結怨、對內助長民族主義情緒的強勢外交政策一部分。但中國經濟近期陷入困境，難以擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後遺症，北京高層專注於重振經濟成長，正從外交衝突中抽身。

馬英九1月在總統大選前接受「德國之聲」（Deutsche Welle）專訪，被問及是否可信任習近平時回答：「就兩岸關係而言，你必須相信他。」

上述說法在台灣引起軒然大波，但華爾街日報援引未具名知情人士報導，這番話促成「馬習二會」。這名人士說，習近平和高級幕僚觀看馬英九受訪影片後，被馬英九的言論「深深感動」，中方因而邀請馬英九訪問北京。