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場邊花絮／會見地點東大廳開場前宣布 台灣廳變身休息處

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
馬習二會在北京人民大會堂「東大廳」舉行，非原先預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」。記者廖士鋒／攝影
馬習二會在北京人民大會堂「東大廳」舉行，非原先預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」。記者廖士鋒／攝影

馬習二會」雖並未如某些媒體預測般，在具有矮化意涵的北京人民大會堂台灣廳舉行。但事實上，台灣廳確實是馬習二會的「周邊場地」之一，發揮讓媒體記者在入場拍攝前十餘分鐘稍事休息的功用。

馬習二會舉行前，大陸官方保密到最後一刻，即使上午有國台辦記者會，發言人朱鳳蓮面對媒體數度詢問下午的會見內容，都仍守口如瓶不願證實；會見地點「東大廳」，更是直到開場前廿分鐘，官方才在台灣廳向媒體透露。

東大廳卅年前由侯德昌主導繪製的「幽燕金秋圖」極為頻繁出現在央視新聞聯播畫面，是大陸領導人常用的外事會見場合，此處之所以讓現場台灣媒體感到驚喜，也因馬習二會在此舉行，不僅杜絕了矮化的質疑，更是罕有的大陸領導人與無黨職、無公職政要會見之地點。

尤其，大陸官方報導馬習二會，僅提到中共中央總書記習近平「會見馬英九一行」，並未提到馬英九的任何身分，包含「台灣地區前領導人」、「中國國民黨前主席」、「馬英九基金會董事長」等，似乎有意避免爭議與複雜化，同時再搭配高規格的接待，仍凸顯對馬英九的禮遇不遜於其他外國元首到訪。

習近平在與馬英九碰面問候，回憶過往，態度仍算親切，不過兩人身高分別為一八○與一七八公分，二○一五年馬習會時兩人照片身高差異不大，這次習近平卻明顯比馬英九高了不少，引起不少疑惑。

此外，習近平在馬英九步入會場前等待之際，面對媒體分別於南、北屏風等候，詢問「這怎麼兩邊兒都有人呢」，旁人趕忙解說是因採訪需要，這也凸顯此次官方安排的採訪規畫，與平常外事會見的模式有別。

習近平 馬習二會 馬英九

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