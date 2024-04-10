馬習二會 習近平讚馬有民族情懷、堅持九二共識反台獨

前總統馬英九與中國國家主席習近平再次碰面！雙方10日在人民大會堂福建廳，暌違9年再次碰面，雙方握手約18秒左右，供記者拍照。習近平先稱讚馬英九堅持九二共識、反對台獨，推動兩岸和平發展與青年交流。馬英九則說，兩岸開戰是不可承受之重，相信彼此都能有智慧解決紛爭。

馬習二會10日下午在人民大會堂福建廳舉行，這是暌違9年兩人再度相見，也是當前兩岸關係格局下，最受矚目的一次互動。馬英九在總統任內，曾與大陸國家主席習近平在2015年11月7日於新加坡進行「兩岸領導人會面」，當時沒有發布新聞公報或聲明等文件，兩人互稱「馬先生」、「習先生」。

兩岸同屬中華民族

此次會面，習近平與馬英九熱情打招呼，雙方便握手寒暄，隨後兩人與與會官員和學者分坐兩頭。習近平稱呼馬英九為「馬英九先生」，並笑說時間過很快，兩人又再次見面，大陸正是春光美好的季節，「桃之夭夭，灼灼其華」，看到馬英九帶年輕人參訪，對馬一行人表示熱烈歡迎。

習近平稱讚馬英九有民族情懷，堅持九二共識反對台獨，推動兩岸和平發展，促進兩岸青年交流，致力振興中華文化，對此高度評價。他說，兩岸同胞同屬中華民族，大家都對中華民族偉大、輝煌燦爛的文明與歷史感到驕傲。習近平強調，兩岸同胞都是中國人，沒有「勢力」可以將彼此分開。

「兩岸青年友好交流，未來才會好！」習近平說，青年是國家的希望、民族的未來，盼兩岸青年都增加做中國人的志氣、骨氣與底氣，共創中華民族福址。

智慧和平處理爭端

馬英九則稱呼習為「總書記」，並表示，他帶著青年訪問大陸，感謝對方熱誠相待，並讓青年們了解到中華文化根源、血濃於水的情感，兩岸共同努力振興中華之路，同屬中華民族、都是炎黃子孫。去年來訪大陸後，大陸青年也回訪台灣，大學生水乳交融的互動渾然天成，盼有更多交流，讓兩岸的和平繁榮能夠永續。

「兩岸局勢雖緊張，但魯迅說過『渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇！』」馬英九說，兩岸若開戰將是不可承受之重，但他認為雙方都有足夠智慧，可以和平處理兩岸爭端，而兩岸在1992年達成各自表述，堅持一個中國原則以確保人民福祉，因此要繼續堅持九二共識、反對台獨，追求和平發展，互利共榮，讓中華民族在全世界抬頭挺胸。

不過，馬英九尚未致詞完，中方就要求現場媒體離開，讓觀看直播的民眾感到相當錯愕。【更多精采內容，詳見 】