快訊

上「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音 吳宗憲證實了

背包有證件！太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬習二會「東大廳」握手16秒！ 共「3政治局常委」出席 會馬高規格

聯合報／ 記者廖士鋒陳政錄／北京-台北即時報導
馬習二會在北京人民大會堂「東大廳」舉行，非原先預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，陸方出席者有習近平和中共中央政治局常委蔡奇、王滬寧和大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌。記者廖士鋒／攝影
馬習二會在北京人民大會堂「東大廳」舉行，非原先預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，陸方出席者有習近平和中共中央政治局常委蔡奇、王滬寧和大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌。記者廖士鋒／攝影

馬習二會」於10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場。地點非先前外界預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，而是大陸國家主席與外國元首會談常用的場地，9日下午，習近平甫與密克羅尼西亞聯邦總統在此會談，2005年的「連胡會」也是在此舉行。會見時，兩人重演「世紀之握」，兩人握手時間達16秒之久，習還微笑對馬表示，「你都沒變」。

今天下午近4時，馬英九一行抵達人民大會堂，「馬習二會」場地也正式揭曉，並非原先外界預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，而是下午4時在北京人民大會堂的「東大廳」舉行會面，這是大陸國家主席與外國元首會談常用的場地。

座位安排上，大桌上我方有馬英九、蕭旭岑，馬辦主任王光慈、政治大學榮譽教授邱坤玄，陸方則有習近平和中共中央政治局常委蔡奇、王滬寧和大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌，等於加上習近平，有三個中共中央政治局常委層級官員出馬，高規格會馬反映對馬高度重視。另，台灣青年學生坐在馬英九一行人後方。

值得注意的是，會議前，北京今天下起傾盆大雨，早在記者到達集合場地人民大會堂北門時，就已經看到有紅地毯鋪在北門樓梯，並用黑布罩著，明顯是要保護雨天的紅毯免受髒汙，不過會見時雨已經停歇。

據陸方安排，現場記者被要求「不可直播」、沒收手機等通訊設備，結束後才能發稿。在馬習會開始前，北京人民大會堂已鋪上紅地毯，雙方在近下午4時進入「東大廳」，馬英九、習近平兩人握手，重演「世紀之握」，分別發表致詞。

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。記者廖士鋒／攝影
中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。記者廖士鋒／攝影

北京 宋濤 王滬寧 習近平 馬習二會 馬英九

延伸閱讀

習近平說「永遠在路上」：深入中國共產黨的話語迷宮

睽違9年！馬習二會登場 習近平在人民大會堂會見馬英九

蕭茲將訪華晤習 歐盟促談產能過剩、不公平競爭問題

蕭茲將訪華晤習 歐盟促談產能過剩、不公平競爭問題

相關新聞

馬英九在習面前說「一中各表」 台灣訪客第一人

「馬習二會」今天下午在大陸北京東大廳登場，前總統馬英九與大陸領導人習近平相隔9年後再度握手會面，馬英九在馬習會公開談話時...

馬習二會叫陣美日峰會？馬辦斥匿名國安人士假消息「扯台灣人後腿」

馬習二會今下午在北京登場，綠營質疑，馬習二會是中共刻意安排，時間點選在台灣關係法45周年以及美日菲峰會之際。馬英九基金會...

民進黨籲陸方正視「馬英九是前元首」不要給他穿小鞋

前總統馬英九今天與中國大陸國家主席習近平見面，進行馬習二會。民進黨發言人吳崢表示，民進黨尊重馬英九此行，因他他是代表個人...

馬習二會今登場…回顧2015年新加坡馬習會 兩人大聊抗戰史

馬習二會今天下午在北京人民大會堂東大廳登場，前總統馬英九與大陸國家主席習近平2人相隔9年，再度握手會面。2015年11月...

習近平：兩岸沒有什麼心結不能化解、不能商量

中共總書記習近平今天下午4時在北京人民大會堂會見訪問中國大陸的前總統馬英九。習近平宣稱，中華民族一路走來，書寫海峽兩岸不...

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

「馬習二會」今天下午在北京登場，針對國內連日來關切的前總統馬英九公開談話內容，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，一開始思考「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。