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馬英九起程訪中 盼傳遞台人心聲

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

前總統馬英九1日前往中國訪問，且本日就會先跟國台辦主任宋濤會面！馬英九中午行前在桃園機場發表簡短談話，強調此行是傳遞台灣人民愛好和平的心聲，也稱去年往訪證明兩岸年輕人交流的方式是可行的。談話中並沒有提到馬習會。

推動兩岸累積善意

馬英九出發前在記場發表談話表示，他將帶「大九學堂」的青年學子再次訪問大陸，主要是希望在兩岸情勢緊張時，傳遞台灣人民愛好和平、希望兩岸交流、避免戰爭的心聲，此行既是和平之旅也是友誼之旅。

他說，自己已經卸任總統8年，沒有公職與也沒有黨職，唯一能做的僅是盡一己之力，推動兩岸青年交流，推動兩岸民間減少敵意、累積善意。馬英九指出，去年他們證實這個方式是可行的，透過年輕人建立友誼，可以化解許多兩岸之間的對立。

馬英九一行搭乘南方航空航班，在14時6分降落後，中國先由國台辦聯絡局局長楊毅上機問候，旋即馬英九約在14時39分步下舷梯，接受國台辦副主任潘賢掌一行的接機，隨後馬與幾位接機官員握手後，就搭上巴士，現場接機並沒有紅地毯。

綠批馬幫中統戰

馬英九11天的訪中「和平之旅」，行程包括廣東、陝西與北京，據傳8日將前往北京，有望見到中國國家主席習近平促成「馬習二會」。

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜上午出席「2025雙北世界壯年運動會」記者會前受訪時表示，只要在對等尊嚴、善意互惠的原則下進行兩岸之間交流，大家都不會反對，並強調兩岸關係越緊張的情況下，越需要溝通交流。但民進黨立委吳思瑤批評，馬英九根本就是中國統戰大戲的最佳男配角。

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國台辦 馬英九

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