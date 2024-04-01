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黨政人士籲馬英九 成就卸任後的偉大

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導
前總統馬英九今啟程前往大陸參訪。圖為馬去年訪陸時，曾返祖籍湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村祭祖。新華社資料照片
前總統馬英九今啟程前往大陸參訪。圖為馬去年訪陸時，曾返祖籍湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村祭祖。新華社資料照片

前總統馬英九今率青年學生赴中國大陸訪問，預計七日抵達北京，是否與大陸國家主席習近平進行「馬習二會」受關注。熟悉兩岸的黨政人士分析，馬此行最壞情況就是被定位成「統戰工具」、助習鞏固權力，若能傳達「金玉良言」讓大陸轉變當前對台步步進逼做法、改善兩岸關係，才是馬「卸任後的偉大」。

黨政人士稱馬英九卸任後仍有心致力於兩岸和平是讓人肯定的，惟其卸任元首身分，不僅台灣社會，國際觀感也非常重要。

該人士坦言，最壞情況是馬英九被中共用來大外宣和大內宣，達到習近平鞏固權力目的，並把中華民國未來發展限縮在北京定義的「一個中國原則」，壓縮台灣主體性，但與二○一五年首次馬習會不同，除了兩岸關係已發生劇變，習近平在大陸已定於一尊，並在國際社會與民主陣營交鋒，習很難有「真心的朋友」，若馬能與習見面並進行關起門的交流，顯示習對馬有一定重視，是否有正面影響就很重要。

馬英九赴陸行程 製表／鄭媁
馬英九赴陸行程 製表／鄭媁

黨政人士說，近幾年經歷香港反送中、中共戰狼外交，台灣民間和國際都有擔憂，但「與其和國台辦說破嘴，不如跟習近平見一面」，若馬英九藉此機會扮演提供習「金玉良言」的朋友角色，傳達台灣民間社會的心聲，甚至推動兩岸關係往健康有序發展，讓陸生、陸客都能來台，轉變中共對台步步進逼做法，讓全世界看到大陸對台灣的好，不僅對兩岸，對緩和國際情勢都有正面意義，也能成就馬「卸任後的偉大」。

另有熟悉兩岸人士稱，若馬英九此行期間，陸方仍延續「和平統一」等兩會時的定調，應不致讓兩岸局勢出現結構性轉變，要關注的是習有無新表述、國共對「一中」詮釋有沒有交集，若雙方有意協助緩和兩岸緊張局勢，陸方接下來會有那些具體作為。

中共 國台辦 習近平 陸客 馬習二會 馬習會 馬英九

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