將首次踏上北京！馬英九4月率青年學子參訪 再訪陸外界期盼「馬習二會」

文／陳宣懿

距離2015年第一次馬習會，相隔九年，馬習二會是否成真，在政壇掀起討論。前總統馬英九4月將率領青年學子前往中國廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，馬英九有沒有機會在行程中，會見老朋友呢？馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，兩人曾共同締造過重要歷史，當然希望有機會與老朋友碰面。

除了馬英九即將訪中，一年一度的台北上海雙城論壇，預計7、8月在台北市登場，上海最快4月會派代表來台踩點，但準總統賴清德將在5月20日上任，是否會調整兩岸政策，恐成兩岸交流最大變數。《網路溫度計DailyView》帶您了解，有關馬英九的最新熱門話題。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/03/23～2024/03/25）統計調查，馬英九近三日探索概念，出現「大九學堂、國台辦、馬習二會、給予必要協助」。大九學堂為馬英九基金會每年舉辦的青年營隊，為鼓勵青年學子關心國家、政治、經濟、文化等議題，透過交流講座與主題參訪，共思國家問題可能的解決方法，計畫對象為30歲以下國內大專院校在學大學生或碩士生的中華民國國民。

針對馬英九4月訪問中國一事，國台辦表示，歡迎馬英九先生率團來訪，希望促進包括兩岸青年交流在內的兩岸各領域交流合作，推動兩岸關係和平發展。總統府發言人林聿禪表示，總統府尊重馬英九個人行程規畫，後續將洽相關單位，就此行的安全等事宜，給予必要協助。對此，有網友表示，「支持馬英九訪問中國」、「願走出去，總比連太平島都不去好太多了」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月23日至2024年03月25日。

資料來源：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『馬英九』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。