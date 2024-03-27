聽新聞
test
0:00 / 0:00

台學者：北京認為馬英九是適當平台

聯合報／ 記者林宸誼廖士鋒／連線報導

前總統馬英九四月訪陸可望舉行「馬習二會」引關注。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，在大陸兩會後到五二○前，北京對台「先軟後硬」，軟的部分包括邀馬訪陸；馬此行對兩岸關係和平發展氛圍有正面幫助。北京聯合大學台研院副院長李振廣認為，馬此行的積極影響若運用得好，有機會讓兩岸擺脫兵凶戰危，也希望賴清德順水推舟讓兩岸穩下來，扭轉到交流、合作、穩定軌道上。

為何北京選在今年促成馬習二會？張五岳解讀，首先陸方對於去年馬首次登陸正面看待；其次是台灣選舉已落幕，台灣內外部政治干擾較少。第三從北京角度，自從國民黨前主席連戰之後，北京始終找不到可宣示其對兩岸關係重大主張平台，「北京認為馬英九是適當平台」。

張五岳指出，馬訪陸對兩岸關係和平發展氛圍一定有積極正面幫助，北京也能對內部交代，在對台工作上還是取得一定進展，但馬此行不是代表國民黨，跟當年馬習新加坡會面時，馬仍具總統身分也不同，所以只能對降低兩岸關係的緊繃或對立有一定幫助，但很難對兩岸恢復談判協商和總體格局有直接而明顯的影響。

李振廣說，馬執政時打開了兩岸大交流、大合作，同時馬作為台灣最有標誌性的堅持九二共識、堅持一個中國的政治人物，「相信大陸老百姓非常歡迎他」。期盼馬此行再次給兩岸帶來希望，也是一個契機，讓兩岸交流慢慢擴大，交流就是台海「穩定器」。

針對馬此行在賴清德就職前，李振廣說，值此之際「也希望賴清德能夠順水推舟，把這件事、好的勢頭做下去。」讓兩岸穩下來，將過去走向激烈對抗的趨勢，扭轉到交流、合作、穩定軌道上。對賴而言，如果兩岸關係穩定了，就有更多精力用於台灣社會經濟建設，而台海穩定下來「美國肯定也樂見」。

北京 馬英九

延伸閱讀

雙城論壇上海代表層級為何？ 北市：重點是對話

長照基金7年未檢討 陳建仁：到2029年都足夠

賴清德：就任後守護國家、努力讓經濟持續發展

綠提質詢新規 謝龍介：請賴清德考慮找柯建銘當大法官

相關新聞

馬習2會 傳4月8日北京登場

前總統馬英九將於四月一日率青年學子赴中國大陸訪問，是否會與大陸國家主席習近平會晤、進行「馬習二會」備受矚目。傳出「馬習二...

綠營：北京想影響賴清德520演說

前總統馬英九將率青年學生赴中國大陸訪問，四月八日至十一日在北京，此時正值美日菲高峰會。綠營黨政人士認為，若有「馬習二會」...

台學者：北京認為馬英九是適當平台

前總統馬英九四月訪陸可望舉行「馬習二會」引關注。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，在大陸兩會後到五二○前，北京對台...

馬習二會是否成行？ 學者：馬英九赴北京有很多遐想空間

前總統馬英九於4月1至11日訪中，外界關注「馬習二會」可能性。學者認為，馬規劃赴北京留了很多遐想空間；有看法指出，不管有...

馬英九4月赴陸可望「馬習二會」 學者：有助降低兩岸緊繃

前總統馬英九4月登陸可望促成「馬習二會」，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，馬英九登陸對兩岸關係和平發展的氛圍會有...

綠委期許馬英九「把握赴中時間為台宣示主權」

前總統馬英九4月1日訪問中國，外傳不排除有「馬習二會」可能。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，尊重馬英九赴中行程決定，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。