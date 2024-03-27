綠營：北京想影響賴清德520演說

前總統馬英九將率青年學生赴中國大陸訪問，四月八日至十一日在北京，此時正值美日菲高峰會。綠營黨政人士認為，若有「馬習二會」，大陸國家主席習近平的目的，處理國際形象將大過處理台灣問題。

總統大選過後，兩岸緊張情勢升溫，馬英九此行目的為緩和緊張情勢。黨政人士表示，過去幾周，除了兩岸金廈水域騷動，中國與菲律賓在南海紛擾、英國外交大臣卡麥隆抱怨中國干預選舉、加拿大也陸續發難，國際社會接連對中國單邊行為不滿，影響的將是中國整體經濟能否回到過去。

該人士表示，與其說放眼兩岸，對北京來說，安排這個見面，更是在處理當下北京被國際社會認為太多單邊行為的觀感，也是中國在國際社會中的「人設問題」：原來北京可以好好地跟台灣的前總統對話；如同大陸兩會時，習近平定調的「和平統一」。

涉外人士分析，馬英九兩次赴陸，政治意涵不大相同。去年馬英九選前赴陸，北京已經認知賴清德會當選，透過馬英九赴陸定錨九二共識、牽制兩岸關係；選後氛圍研判，這次北京邀請馬英九赴陸，目的仍是對賴施壓，企圖影響賴的五二○就職演說。

黨政人士進一步分析，馬英九兩次赴陸，行程前共通性，都有安排馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪，描述當次主題意識。上次提及九二共識；昨天訪問，蕭提到「一中各表」，意味只要「一中」，兩岸都可以談。

不過，黨政人士表示，中國如果把馬前總統當成一個台灣「前總統」的規格接待，把無論如何他也代表台灣共同的民主價值的象徵，而不是想操作「一中統戰」，說不定還有更好的效果。

熟悉兩岸事務的人士則說，馬英九赴陸，不論能否見到習近平或各級官員，基本上都是延續國共兩黨交流的一環，馬英九已無公職身分，藍營與大陸的交流可以正面看待，但陸方統戰意圖從未改變，若涉及政治事務，當然不適宜，多數國人對中共有疑慮，藍營人士持續往大陸跑，民眾仍否接受也需考量。