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酒駕重罰三讀！同車連坐處罰、累犯強制裝「酒精鎖」

2019-03-27 00:12聯合報 記者鄭媁／台北報導

立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，酒駕累犯重新考領駕照後，必...
立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，酒駕累犯重新考領駕照後，必須強制加裝「酒精鎖」。另將引進「同車共責」制度，酒駕駕駛以外的同車乘客，最高可罰三千元 。 圖／聯合報系資料照片
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酒駕釀成滔天民怨，立院昨天三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，這次修法有三項重大變革，包括同車共責的連坐條款與酒駕累犯強制加裝「酒精鎖」，以及沒入條款。同車者若未制止酒駕，最高可處以三千元罰鍰，代吹酒精鎖者也要受罰。

大幅提高汽機車酒駕罰鍰

此次修法大幅提高汽、機車酒駕罰鍰，並將兩者處罰分流。機車酒駕初犯處一萬五千元至九萬元罰鍰、汽車酒駕初犯處三萬元至十二萬元罰鍰；第二次酒駕，機車駕駛處九萬元罰鍰、汽車駕駛處十二萬元罰鍰；第三次酒精濃度超標起，按第二次裁罰基準再加九萬元，以此類推。

這次修法將酒駕累犯強制安裝「酒精鎖」入法。酒駕累犯在完成酒駕防制教育或酒癮治療、重新考領駕照後，必須加裝酒精鎖，違者處六千元至一萬二千元罰鍰，並且當場扣車。若由他人代為解鎖，該行為人也要受罰。

之前爭議多時、仿效日本做法的「同車共責」也確定入法。未來汽、機車駕駛人經酒測，所含酒精濃度達每公升零點二五毫克，或血液中酒精濃度達逾百分之零點零五，年滿十八歲的同車乘客，將處六百元以上、三千元以下罰鍰。但年滿七十歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，不在此限。

拒測和拒檢者，從原本罰九萬元調高到十八萬元，並累計重罰；若五年內拒酒測兩次，汽機車都處卅六萬元罰鍰，第三次則加罰至五十四萬元。如肇事或致死人者，要立即沒入車輛，吊銷駕照，不得再考領駕照。

累犯肇事致人傷亡 沒入車輛

此外，酒駕累犯、拒測、拒測累犯，若有肇事致人重傷或死亡，依規定需沒入車輛。

這次修法也增加「懲罰性賠償」條款，職業駕駛酒駕或拒檢，被害者可向業者請求三倍以下懲罰性損害賠償金。

現行酒測濃度低於每公升零點二五毫克以下者，雖未構成刑責，但為回應社會酒駕零容忍要求，修正案也通過國民黨團提出的附帶決議，未來是否要再修法裁處拘留，交通部在三個月內，向立法院提出修法建議。

外界關注的酒駕刑責部分，立法院司法及法制委員會明天將排審「刑法」修正草案，討論酒駕致死最重是否處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，以及酒駕雖無致人傷亡，是否要調高刑度等。目前待審版本共有廿多案。

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酒駕駕照立法院

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