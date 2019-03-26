冷眼集／交部推諉塞責酒駕 民眾也零容忍

2019-03-26 14:17 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 吳姿賢



政府號稱要嚴懲酒駕，社會大眾、朝野立委普遍有盡速修法的共識，但值此重要時刻，交通部面對各種建議，卻依然推諉塞責，若不推出具體作為，交通部長林佳龍口中的酒駕零容忍口號，恐怕令人民無感。因為光是討論七年的酒精鎖，交通部竟可端出欠缺國際標準的藉口，也讓各界質疑交通部遏止酒駕的決心與魄力。

為了杜絕酒駕，朝野立委近年來提出許多道路交通管理處罰條例的修法草案，包括連坐罰乘客，提供酒精的餐廳、車輛加裝酒精鎖，還有沒入酒駕車輛、重罰累犯100萬元等。

交通部身為主管機關，但過去一段時間反而顯得被動與消極，除了未提修法的相對版本外，更只會對立委草案提出疑慮、認為相關做法不妥，直到昨天才勉強拋出汽車酒駕提高罰鍰、同車者連坐罰、慢車酒駕提高罰鍰的交通部版本。

立委提案若有不妥，交通部自應把關，無須囫圇吞棗實施，但林佳龍或交通部昨天對立委的回應，無論是酒精鎖或連坐罰乘客的部分，只以「有認定困難」、「技術性問題待解決」來搪塞，恐怕無法說服。

以酒精鎖為例，交通部一度聲稱欠缺國際標準、防止他人代吹、欠缺機車酒精鎖、成本過高，但綜觀全球使用酒精鎖遏止酒駕的國家，哪個國家的標準相同？甚至美國各州、加拿大各省的標準都不同，但有哪個國家以此作為拖延的理由？

再以連坐罰乘客為例，日本早已實施多年，根據統計確實有效，但交通部仍認為無法認定乘客是否知情，會有執法困難。但日本訂此法條，目的並不是要全面處罰乘客，實施以來一年，約處罰幾百人，而是塑造社會監督的氣氛，防止任何人成為酒駕幫兇。

交通部身為主管機關，最重要的不是提出困難，而是要解決困難。目前社會氛圍都支持修法重懲酒駕，即使難以一步到位，至少也要先揀選出可以實施的做法，而不是一再以「待討論、待解決」來推託，否則酒駕零容忍永遠只是一句笑話。