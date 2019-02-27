酒駕致死累犯最重判死 受害家屬盼速實施

2019-02-27 20:27 中央社 苗栗縣27日電



法務部規劃修法加重酒駕刑責，再犯酒駕致死者最重可處死刑。春節前獨生子慘遭酒駕累犯撞死的彭姓騎士父親今天前往祭奠兒子，他接獲法務部長蔡清祥親電告知後哽咽感謝，盼草案能儘速通過立院三讀實施。

台中市47歲陳姓男子2日酒後駕駛小貨車行經台中大里區一處路口闖紅燈，高速撞死彭姓男子及鄭姓女子2名機車騎士，警方查出陳男去年3月、11月兩度因酒駕遭法辦，台中地方檢察署今天依公共危險罪嫌起訴，依現行法規具體求處最重刑度10年有期徒刑。

無辜枉死的彭姓騎士是家中獨子，父母傷痛欲絕替他辦完後事，骨灰安放苗栗縣後龍鎮福祿壽園區，彭父今天得知肇事者被求處重刑，下午前往祭奠兒子，在塔位前頻頻輕喚兒子「爸爸來看你了」，同時告知起訴內容，要兒子不要掛心「爸爸會替你討回公道」。

「酒駕零容忍！喝酒開車本應重罰，肇事應加重其刑，若致人於死真該依殺人犯論處！」彭父指出，現行法規對酒駕肇事兇手太縱容，起訴之後歷經法院層層審理，能否維持檢方求處刑期仍是未知數，過去甚至也有過最後僅輕判緩刑的案例，「這對受害家屬絕對無法接受」。

彭父悲憤指出，再多賠償都換不回寶貝兒子性命，若非親身經歷無法體會那種錐心之痛，他至今仍無法原諒肇事兇手，「因為憾事本可以避免發生，是對方執意酒駕才造成這種結局」，兒子出事後始終未闔眼死不瞑目，「肇事兇手應該到兒子靈前下跪！」

酒駕造成許多家庭破裂，引社會重視，法務部今天公布刑法修正草案，增訂再犯刑責，酒駕再犯致死可處10年、無期徒刑、死刑；再犯致重傷，可處5年到12年。

下午彭父祭奠兒子時，接獲法務部長蔡清祥致電告知修法政策，他哽咽感謝，也再三表達期盼修法能符合人民期待，儘速送交立法院完成三讀實施，不要讓類似憾事再度發生。他說，受害家屬心裡很痛，只要有類似案件新聞畫面「每看一次就又痛一次」希望能有效遏止酒駕。